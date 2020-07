Exclusief voor abonnees

Mogen we café- en restaurantbezoek in de herfst opnieuw vergeten? Viroloog Van Gucht: “Het najaar wordt sowieso een heel moeilijke periode”

Sven Ponsaerts

09 juli 2020

Na maanden van ontkenning keert de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haar kar: ook gewone uitgeademde lucht kan mogelijk het coronavirus verspreiden. Met velen lang samen in een afgesloten ruimte vormt dan ook een zorgwekkend risico, zegt viroloog Steven Van Gucht. Mogen we in de herfst een kruis maken over het cafébezoek? Ventileren wordt, na handen wassen en afstand houden, alvast het nieuwe normaal: “We zullen zeer waakzaam moeten zijn.”