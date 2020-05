Mogen tweedeverblijvers morgen naar hun appartement? “Kust is er niet klaar voor” TT

20 mei 2020

13u25

Bron: Belga, VTM NIEUWS 38 De Nationale Veiligheidsraad heeft nog geen akkoord gevonden over de situatie van de tweederblijvers, maar de verwachting is dat er wel een versoepeling komt. Met het mooie weer en het verlengde weekend voor de boeg, is de druk op de regering groot geworden. Toch zegt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé dat de kust niet klaar is voor een massale komst van tweedeverblijvers.



De Nationale Veiligheidsraad besliste vorige week om tweedeverblijvers ten vroegste vanaf 8 juni toe te laten. Maar de roep om eigenaars van een tweede verblijf daar opnieuw gebruik van te laten maken, klinkt de laatste dagen steeds luider. Zo hebben honderden tweedeverblijvers hun krachten gebundeld in een juridische procedure tegen de staat. Maandag kwam ook de oproep vanuit N-VA om het verbod op tweedeverblijvers weer in te trekken. Dat verbod werd ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus in te dijken.

Verwacht wordt dat het verbod nu toch vroeger zou worden ingetrokken. Al de hele voormiddag vindt er in de Wetstraat druk virtueel overleg plaats over de kwestie, maar witte rook is er nog niet.



“Als we een oké krijgen van de GEES (de expertengroep die de exit-strategie begeleidt, red.) om dat opnieuw toe te laten, dan zullen we dat doen”, aldus premier Wilmès (MR) gisteren al. Een concrete datum wilde de eerste minister toen nog niet naar voren schuiven. “Maar als men hoort dat het op sanitair vlak perfect kan worden georganiseerd, dan zie ik niet in waarom we meer tijd zouden verliezen.”

“Kust is niet klaar”

Al ziet niet iedereen een snelle versoepeling zitten. Volgens West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé is de kust nog niet klaar voor de komst van de tweedeverblijvers. “Ik gun het iedereen om naar de kust te komen, maar ik vrees voor een overrompeling. Als er te veel volk komt, kan er op de dijk bijvoorbeeld niet voldoende afstand gehouden worden”, aldus Decaluwé. De gouverneur roept daarom op om niet massaal naar de kust te trekken tijdens het hemelvaartweekend. “Het wordt mooi weer en tijdens een verlengd weekend zien veel mensen de kust als oplossing.”

Toch wordt er niet extra gecontroleerd richting kust. De focus van de politiecontroles zal liggen op samenscholingen en het volgen van de afstandsregel.

