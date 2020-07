Exclusief voor abonnees

Mogen restaurants wel verplicht worden om gegevens te vragen? “Gezondheid is belangrijker dan privacy”

Astrid Roelandt

24 juli 2020

06u00

Wie vanaf zaterdag op café of restaurant gaat, zal een mondmasker moeten meenemen en zijn gegevens achterlaten. Maar volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit is zo'n verplichting juridisch niet waterdicht. Dat beseft de Veiligheidsraad ook wel. “Maar we hopen dat de Raad van State het gezondheidsbelang laat primeren.”