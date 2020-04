Mogen kinderen nog eieren rapen? Wat wel en niet mag tijdens paasweekend ttr

10 april 2020

12u13 26 Het Crisiscentrum wijst erop dat ook met Pasen de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus blijven gelden. “Hoe moeilijk dat ook is”, zegt Yves Stevens van het Crisiscentrum op de dagelijkse persconferentie. Niet-essentiële verplaatsingen blijven verboden. Gezellig paaseieren zoeken in de tuin van oma of opa is dit jaar niet mogelijk op Pasen.

“In deze periode, en ook de komende weken, vinden een paar religieuze feesten plaats”, aldus Stevens. “Voor veel mensen onder ons is dit een heel bijzondere en belangrijke periode van het jaar. Deze feesten gaan vaak gepaard met familietradities en bijeenkomsten. De huidige coronamaatregelen hebben ook daar een invloed op. De beleving zal dit jaar jammer genoeg anders zijn.”

Het Crisiscentrum merkt op dat de plaatsen van erediensten open blijven voor bezoek, mits er voldoende afstand wordt bewaard. “Maar alle erediensten zijn verboden, met uitzondering van religieuze begrafenissen met maximaal vijftien personen en huwelijken in aanwezigheid van het koppel en de getuigen”, luidt het. Er zijn alternatieve erediensten op radio, tv of internet.

Eieren rapen

“Alle privé- en publieke bijeenkomsten zijn niet toegestaan. Een bezoekje aan oma en opa, en alle anderen die niet onder hetzelfde dak wonen, blijft onmogelijk”, klinkt het. Paaseieren zoeken in de eigen tuin kan natuurlijk wel, maar daarbij andere familieleden die niet onder hetzelfde dak wonen of andere kinderen van buiten het gezin uitnodigen, is niet toegelaten. “Feestelijkheden dienen in gezinsverband gevierd te worden”, gaat Stevens verder. “We mogen het virus geen vrij spel geven, laat alle inspanningen niet voor niets zijn geweest. Blijf solidair, blijf volhouden. Blijf in uw kot en blijf zorgen voor uzelf en voor elkaar.”

Sommige gemeenten en steden organiseren een paasvariant van de berenjacht. Dat is toegelaten, zolang er geen samenscholingen zijn en de afstandsregels van 1,5 meter worden gerespecteerd. Zo kunnen in Herenthout kinderen tijdens een wandeling de komende dagen op zoek naar tekeningen van paaseieren die overal verspreid worden in het dorp.

