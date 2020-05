Mogen grootouders nu op kleinkinderen passen of niet? Experten en politiek niet op een lijn SPS

06 mei 2020

17u39

Bron: Belga 0 Mogen grootouders voortaan op de kleinkinderen passen nu de Nationale Veiligheidsraad vanaf zondag weer beperkt sociaal contact mogelijk heeft gemaakt? Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon wel. Erika Vlieghe, voorzitter van de expertengroep die de exitstrategie moet uitstippelen (GEES), zegt van niet.

Grootouders kunnen voor de kleinkinderen zorgen, als die behoren tot de vier mensen waarmee hun gezin contact mag hebben. Dat verduidelijkte Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) na afloop van de Nationale Veiligheidsraad in het Vlaams Parlement na vragen van Wilfried Vandaele (N-VA) en Hannes Anaf (sp.a).

Professor Erika Vlieghe, voorzitter van de GEES, spreekt Jambon tegen. “Sociaal contact weer beperkt mogelijk maken, dat doen we met een bang hart", aldus Vlieghe. "We breken toch de epidemiologische silo's een beetje open." Maar de mentale en sociale aspecten kunnen niet losgekoppeld worden van de epidemie, benadrukt de professor infectieziekten. "We voelden heel duidelijk dat mensen daar nu heel erg nood aan hebben, en ja, dat is een moeilijke balans.”

Gezond verstand

Om de contacten en het besmettingsrisico toch te beperken, blijft het bezoek beperkt tot vier andere mensen. "We gaan kijken hoe dat gaat. En we hopen dat mensen ook het gezond verstand hebben om dat beperkt te houden", zegt Vlieghe. De beperking maakt het ook "bevattelijk voor contact tracing mocht er toch iemand ziek zijn".

Ze benadrukt wel dat het niet de bedoeling is dat ouders van het beperkt sociaal contact gebruikmaken om grootouders op kleinkinderen te laten passen. "Een bezoek, een kort bezoek, op veilige afstand is echt wel iets helemaal anders dan een hele dag op een kleinkind passen. Dat is nog een volgende stap en iets waar echt nog wel op een andere manier over moet worden nagedacht", zegt Vlieghe. "En we houden vast aan de waarschuwing dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat mensen met een duidelijk risicoprofiel of 65-plussers heel veel contacten of heel nauwe contacten hebben met jonge kinderen.”

Lees ook:

Vanaf zondag mag u tot vier andere mensen in uw gezin ontvangen: “Moeilijk te controleren, we rekenen op burgerzin”

Aan deze regels moeten klanten zich houden wanneer winkels weer opengaan maandag