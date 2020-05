Mogen grootouders nu op kleinkinderen passen of niet? “Echt niet de bedoeling” SPS ADN

06 mei 2020

17u39

Bron: Belga 106 Kleinkinderen mogen dan wel vanaf zondag bij hun grootouders op bezoek gaan en omgekeerd, maar het is niet de bedoeling dat zij ook op de kinderen gaan passen. Dat verduidelijkt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. “Dat is geen goed idee: ze kunnen een aantal uur bij elkaar zitten, misschien van ver aan tafel iets eten of drinken, maar zeker niet hele dagen bij elkaar zitten.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Nationale Veiligheidsraad besliste vandaag om vanaf Moederdag het licht op groen te zetten voor beperkte sociale contacten. Elk gezin mag vanaf dan tot vier mensen bij zich thuis uitnodigen, al moeten dat wel altijd dezelfde mensen zijn en kunnen zij op hun beurt niet ook vier andere mensen bezoeken. Bovendien blijft de veilige afstand van anderhalve meter cruciaal en wordt het bezoek bij voorkeur in de tuin of op het terras ontvangen, als dat kan.

Welkom

Grootouders kunnen vanaf zondag dus ook hun kleinkinderen zien, want zij gelden als een van de vier personen, zo heeft federaal minister van Werk Nathalie Muylle bevestigd aan de VRT. De minister benadrukt dat kleinkinderen niet bovenop de vier personen gerekend mogen worden, maar stelt dat ze binnenkort dus welkom zijn bij de grootouders.



Mogen grootouders voortaan dan ook weer op de kleinkinderen passen? Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in principe wel, als die behoren tot de vier mensen waarmee hun gezin contact mag hebben. Dat liet hij toch optekenen na afloop van de Nationale Veiligheidsraad, na vragen van Wilfried Vandaele (N-VA) en Hannes Anaf (sp.a) in het Vlaams Parlement.

Een bezoek, een kort bezoek, op veilige afstand is iets helemaal anders dan een hele dag op een kleinkind passen Professor Erika Vlieghe

“Bang hart”

Professor Erika Vlieghe, voorzitter van de expertengroep die de exitstrategie moet uitstippelen (GEES), sprak Jambon echter al snel tegen. “Sociaal contact weer beperkt mogelijk maken, dat doen we met een bang hart", aldus Vlieghe. "We breken toch de epidemiologische silo's een beetje open." Vlieghe beklemtoonde dat het zeker niet de bedoeling is dat ouders van het beperkt sociaal contact gebruikmaken om grootouders op kleinkinderen te laten passen.

“Een bezoek, een kort bezoek, op veilige afstand is iets helemaal anders dan een hele dag op een kleinkind passen. Dat is nog een volgende stap en iets waar echt nog wel op een andere manier over moet worden nagedacht”, zegt Vlieghe. “En we houden vast aan de waarschuwing dat het eigenlijk niet de bedoeling is dat mensen met een duidelijk risicoprofiel of 65-plussers heel veel contacten of heel nauwe contacten hebben met jonge kinderen.”

Voorzichtigheid

Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) benadrukt dat opvang door oma en opa niet de bedoeling is van de versoepeling. “We zeggen dat uitnodigen kan, een aantal uur bij elkaar zitten, misschien van ver aan tafel met elkaar iets eten of drinken, maar zeker niet hele dagen bij elkaar zitten.”

Er zijn mensen van 65-70 jaar in goede gezondheid, er zijn er anderen die verzwakt zijn en met wie er een minimum aan contacten moet zijn, of het nu met kinderen is of niet. We moeten hen beschermen Waals minister-president Elio Di Rupo (PS)

Ook Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) benadrukt dat mensen hoe dan ook nog altijd extra voorzichtig moeten zijn met kwetsbare mensen en ouderen. “Er zijn mensen van 65-70 jaar in goede gezondheid, er zijn er anderen die verzwakt zijn en met wie er een minimum aan contacten moet zijn, of het nu met kinderen is of niet. We moeten hen beschermen”, zegt hij. “Als het gaat om grootouders van 50 jaar in goede gezondheid, is er absoluut geen probleem. Maar dat moet dus geval per geval bekeken worden.”

Gezond verstand

“De mentale en sociale aspecten kunnen niet losgekoppeld worden van de epidemie, klinkt het nog bij Vlieghe. “We voelden heel duidelijk dat mensen daar nu heel erg nood aan hebben, en ja, dat is een moeilijke balans.”

Om de contacten en het besmettingsrisico toch zoveel mogelijk te beperken, blijft het bezoek beperkt tot de vier andere mensen. "We gaan kijken hoe dat gaat”, zegt de professor infectieziekten. “En we hopen dat mensen ook het gezond verstand hebben om dat beperkt te houden. De beperking maakt het ook "bevattelijk voor contact tracing mocht er toch iemand ziek zijn".

Lees ook:

Vanaf zondag mag u tot vier andere mensen in uw gezin ontvangen: “Moeilijk te controleren, we rekenen op burgerzin”

Aan deze regels moeten klanten zich houden wanneer winkels weer opengaan maandag