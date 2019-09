Mogen De Wever en Marcourt zich nu eindelijk warmlopen in federale formatie? Redactie

00u00 0 Nu alle regionale regeringen gevormd zijn - de Vlaamse was de laatste - kan ook de federale formatie hervat worden. De verwachting is dat de koning vrijdag een N-VA'er en een PS'er het veld in stuurt. Maar wie?

Vrijdag worden informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte bij de koning verwacht. Al vijf keer werd hun opdracht verlengd, maar nu ook in Vlaanderen de regeringsvorming is afgerond, is het tijd om een versnelling hoger te schakelen en de fakkel door te geven aan andere informateurs, verkenners, bemiddelaars of hoe ze ook gedoopt mogen worden. Normaal gezien zullen dat een PS'er en een N-VA'er zijn. Zij hebben immers de sleutels voor een paars-gele coalitie in handen.

Niet ideaal

Voor N-VA zal dat allicht voorzitter Bart De Wever zijn. Nu hij uiteindelijk toch geen Vlaams minister-president wordt, zal hij ook de federale onderhandelingen voor N-VA leiden.

Bij de PS ligt het iets moeilijker. PS-voorzitter Elio Di Rupo had het niet beloofd, maar is wél Waals minister-president geworden. Binnenkort zwaait hij af als voorzitter en krijgt Paul Magnette zijn kans. Magnette ging de afgelopen jaren fel tekeer tegen N-VA en beloofde nooit met hen te besturen. Bovendien wordt hij pas half oktober officieel aangeduid als voorzitter. Dan is het niet ideaal om (nu al) een tandem te vormen met De Wever.

En als hij eindelijk baas wordt van de PS, zal Magnette toch niet zomaar naar de federale regering verkassen. Dus wordt er gekeken richting voormalig Waals minister Jean-Claude Marcourt. Sowieso zouden Magnette, Di Rupo en Marcourt de federale onderhandelingen 'als trio' voeren, maar het zou eerder Marcourt zijn die voor de PS in die regering stapt.