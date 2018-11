Mogelijks nieuw uitstel voor moordproces tegen parlementslid Van Eyken RPM

11 november 2018

14u23

Bron: Belga 0 Maandag zou het proces van start gaan tegen Vlaams parlementslid Christian Van Eyken en zijn echtgenote Sylvia B. voor de Brusselse correctionele rechtbank . Beiden worden verdacht van de moord op Sylvia's ex-echtgenoot Marc Dellea en het proces werd al herhaaldelijk uitgesteld. Nu dreigt de zaak opnieuw op de lange baan geschoven te worden, nadat het Brusselse parket een gerechtelijk onderzoek heeft geopend naar vernieling van bewijsmateriaal in het dossier.

De 45-jarige Marc Dellea werd op 8 juli 2014 om het leven gebracht met een kogel in het hoofd. Het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek en dat leidde uiteindelijk naar zijn ex-echtgenote Sylvia B. en UF-politicus Christian Van Eyken als hoofdverdachten. In oktober 2015 werd Sylvia B. door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor moord en op 27 januari was het de beurt aan Van Eyken. Een dag later werd de man al vrijgelaten omdat het aanhoudingsbevel niet ondertekend was.

Begin 2017 sloot de onderzoeksrechter het onderzoek af en maakte het over aan het parket, dat de onschendbaarheid van Christian Van Eyken ophief. Zowel de parlementariër als zijn assistente werden voor moord vervolgd. Beiden ontkenden steeds met klem elke betrokkenheid bij de dood van Marc Dellea.

Uitstellen

Het kostte maanden om een datum vast te leggen waarop het proces kon behandeld worden. Zo voerde de verdediging aan dat de correctionele rechtbank niet langer bevoegd was om over het dossier te oordelen, als gevolg van een arrest van het Grondwettelijk Hof. In een tussenvonnis van april 2018 besloot de rechtbank dat ze wel degelijk nog steeds bevoegd was.

Ook hadden de advocaten van Van Eyken en B. geargumenteerd dat ze hun cliënten niet naar behoren konden verdedigen omdat ze nog steeds niet alle video- en geluidsopnames in het dossier hadden kunnen bekijken en beluisteren. In datzelfde tussenvonnis oordeelde de rechtbank echter dat de strafvordering niet onontvankelijk was, mits de verdediging meer tijd kreeg om alle video- en geluidsopnames in het dossier te bestuderen. Het proces werd toen uitgesteld naar maandag 12 november 2018.

Nieuwe vertraging dreigt

Nu dreigt echter een nieuwe vertraging. Donderdag raakte bekend dat afgelopen zomer een DVD met opnames van de bewakingscamera's vernield werd op de griffie van de Brusselse correctionele rechtbank. De computer waarin de DVD zat, schoot in brand en raakte vernield, net zoals de DVD zelf. Op die DVD stonden onder meer de beelden waarop te zien is hoe Christian Van Eyken en Sylvia B. het appartement verlaten waar later Marc Dellea dood werd aangetroffen.

Het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek voor informaticasabotage en vernietiging van materiële goederen van openbaar nut. In het kader van dat onderzoek werden Van Eyken en Sylvia B. donderdag verhoord. Ook hun advocaten werden verhoord maar voorlopig werd niemand van hen in verdenking gesteld. De kans dat het proces dat maandag moest beginnen, uitgesteld wordt, is bijzonder groot.