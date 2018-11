Mogelijke poging tot ontvoering van 9-jarig meisje bij basisschool in Aartrijke: politie voert onderzoek Siebe De Voogt

27 november 2018

12u03 38 De politie Het Houtsche is een onderzoek gestart naar een mogelijke poging tot ontvoering van een 9-jarig meisje in Aartrijke. Dat bevestigt woordvoerster Lien Vermeersch. Het kind loopt school in basisschool De Fonkel en zou gisterenavond na schooltijd benaderd zijn door de chauffeur van een wagen.

De ouders van het meisje dienden intussen klacht in bij de politie. “Wat er zich precies afspeelde, wordt onderzocht”, stelt Vermeersch. Vorige week diende de vader van een 12-jarig meisje uit het naburige Ichtegem al klacht in bij de politie Kouter, nadat een man haar zou hebben willen vastgrijpen.

“Mede door die feiten zijn we extra waakzaam. Er zijn extra patrouilles van ons op de baan, die mee een oogje in het zeil houden. We hebben de scholen in de omgeving een brief gestuurd, zodat ze het voorval kunnen plaatsen en op de hoogte zijn als ze een combi zien passeren in de schoolomgeving. We willen absoluut voorkomen dat er een heksenjacht ontstaat. Er is momenteel geen reden tot paniek.”

Bij basisschool De Fonkel willen ze niet veel commentaar kwijt over de zaak. “We hebben een brief gestuurd naar de ouders van onze kinderen, zodat er geen wilde verhalen zouden ontstaan”, zegt directeur Marjolijn Roets. “In samenspraak met de politie zullen we niet verder communiceren. Ook om de ouders en het meisje zelf rust te gunnen.”