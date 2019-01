Mogelijke drones op luchthaven Gatwick kostte easyJet 17 miljoen euro kg

22 januari 2019

10u01

Bron: Belga 0 De dronemeldingen die kort voor Kerstmis het vliegverkeer op de Londense luchthaven Gatwick verstoorden, hebben de Britse lagekostenmaatschappij easyJet naar schatting 15 miljoen pond, ongeveer 17 miljoen euro, gekost. Dat meldde de maatschappij vandaag.

De enige piste van de luchthaven Gatwick moest op 19 en 20 december in totaal 36 uur gesloten worden, nadat er drones waren gesignaleerd in de buurt. EasyJet, dat erg actief is op Gatwick, moest daardoor meer dan 400 vluchten schrappen, wat gevolgen had voor zowat 82.000 passagiers.



De maatschappij gaf naar eigen zeggen 10 miljoen pond uit om klanten tegemoet te komen, en liep door de drone-incidenten ook 5 miljoen pond aan inkomsten mis.

21,6 miljoen passagiers

EasyJet vervoerde in de maanden oktober, november en december (het eerste kwartaal van haar gebroken boekjaar) 21,6 miljoen reizigers, ruim 15 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat was deels te danken aan een capaciteitsvergroting van ruim 18 procent. Ook de totale omzet nam toe (+13,7 procent tot 1,3 miljard pond), maar de omzet per stoel daalde wel.



De Britse lowcostmaatschappij verwacht dat de capaciteit in heel het boekjaar 2019 met 10 procent zal groeien. Ook zegt het bedrijf goed voorbereid te zijn op de brexit. Zo zijn er al 130 vliegtuigen in Oostenrijk geregistreerd.

Bekijk ook: