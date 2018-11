Mogelijke doorbraak in mysterieuze moord op Johanna (58) in Mechelen: 20-jarige Zweed in Frankrijk opgepakt voor andere moord Verdacht van moord op Noor eerder deze maand Tim Van Der Zeypen TT

06 november 2018

16u38

Bron: Eigen berichtgeving, Aftonbladet 20 Het parket in Mechelen hield ruim twee weken lang de lippen stijf over de moord op de 58-jarige Johanna Jostameling. Maar zopas werd bekend dat het gerecht een nieuwe piste onderzoekt. Volgens onze informatie zou het een twintigjarige Zweed kunnen linken aan de moord. De man, die in Frankrijk werd opgepakt voor een andere moord, werd voorlopig wel nog niet officieel in verdenking gesteld en kon ook nog niet ondervraagd worden.

Op woensdagvoormiddag 24 oktober werd de 58-jarige vrouw met Duitse roots aangetroffen in de slaapkamer van haar flat in het centrum van Mechelen. De Mechelse was met verschillende messteken brutaal om het leven gebracht.

Het gerecht startte een onderzoek op naar roofmoord. Volgens de lijkschouwer was de vrouw drie dagen eerder, dus op 21 oktober, al om het leven gebracht. Van een dader was er lange tijd geen spoor. Tot speurders camerabeelden gingen bekijken en ze een twintigjarige Zweed, Makaveli Lindén, konden identificeren.

Tweede moord

Opvallend is dat de man al op 23 oktober, dus één dag voor het aantreffen van het levenloze lichaam van Johanna, werd opgepakt. Een eliteteam van de Franse politie kon de twintiger toen inrekenen in Bourgognestreek. Sindsdien zit hij in de gevangenis.

De twintiger stond lange tijd internationaal geseind via Interpol. Dat wegens een gelijkaardige moord in de Noorse hoofdstad Oslo op 15 oktober waarbij een twintigjarige man om het leven werd gebracht. Lindén kon snel geïdentificeerd worden via camerabeelden en acht dagen later zo opgepakt worden in het station van Dijon. Lindén zou de moord in Oslo volgens Zweedse media al bekend hebben en hij zou zo snel mogelijk overgeleverd willen worden aan Noorwegen.

De Belgische speurders konden de Zweed nog niet verhoren, omdat hij in de gevangenis zit in Frankrijk. De Noren vroegen inmiddels om zijn uitlevering.