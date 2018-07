Mogelijk topjaar voor Belgische wijnen, maar opletten voor slechter weer in augustus AV

26 juli 2018

15u14

Bron: BELGA 0 De kans is groot dat 2018 een absoluut topjaar wordt voor Belgische wijnen, op voorwaarde dat de maand augustus geen slechtere weersomstandigheden brengt en dus roet in het eten gooit. Er zijn ook goede vooruitzichten voor de rode wijn, wat uitzonderlijk is in ons land. Dat zegt wijnjournalist Alain Bloeykens.

Nat voorjaar en warme, droge zom

Volgens Bloeykens is niet alleen de warme en droge zomer goed voor de Belgische wijnbouw, maar ook in het voorjaar waren de omstandigheden zeer goed. "Het ziet er bijzonder goed uit", zegt Bloeykens. "We hebben een zeer nat voorjaar gehad, waardoor de bodem goed verzadigd was. Vervolgens was de lente niet te heet, waardoor de bloesem zich volop heeft kunnen ontwikkelen. Bovendien zijn de bloesems niet getroffen door late voorjaarsvorst, wat in het zeer slechte jaar 2017 wel het geval was. Nadien kregen we vanaf juni met het warmere weer de ideale temperaturen."

Ook Lodewijk Waes, vicevoorzitter van de vzw Belgische Wijnbouwers en eigenaar van Wijndomein Waes in Zwijnaarde is blij met zo'n zuiders klimaat. "Door de droogte moeten we minder sproeien om schimmels te bestrijden. De zon zorgt er ook nog eens voor dat de wijn een hoger suikergehalte krijgt. Als dit weer aanhoudt, overtreffen we zeker ons record uit 2015, toen meer dan 1 miljoen liter Belgische wijn werd geproduceerd."

Augustus als cruciale maand

Maar Bloeykens waarschuwt dat het nog wachten is tot september voor er geoogst kan worden. Daarom zal augustus een cruciale maand worden. "Er zijn verschillende gevaren: de waterreserves geraken stilaan uitgeput, dus een beetje water zou welkom zijn. Bij een hittegolf die blijft duren, kunnen de druiven bovendien verbranden, maar voorlopig ziet het daar niet naar uit. Tot slot hoop ik dat we gespaard blijven van zware onweders en hagel die de wijngaarden kunnen beschadigen."

Droomscenario

"Niet alleen stevenen we af op een jaar met wijn van een zeer goede kwaliteit, maar ook met meer dan voldoende volume, wat ook belangrijk is", aldus Bloeykens. "Voorlopig is het een droomscenario, maar we mogen de huid van de beer niet verkopen voor hij geschoten is."

Volgens de wijnjournalist zou zo'n topjaar enorm goed zijn voor het imago van de Belgische wijn, dat tevens aan een sterke opmars bezig is. "De voorbije tien jaar is de oppervlakte aan wijngaarden in ons land vervijfvoudigd. Er zit muziek in de Belgische wijnbouw. Als het echt een topjaar wordt, zal dat meer mensen inspireren om met Belgische wijnbouw te starten."

België als wijnland?

Wordt België als gevolg van de klimaatverandering een echt wijnland? Zo'n vaart zal het waarschijnlijk niet lopen. "We blijven een noordelijk land, de kans lijkt me klein dat we elk jaar een topjaar krijgen", nuanceert Bloeykens. "Vorig jaar was bijvoorbeeld een dramatisch wijnjaar. Het zou ook kunnen dat we steeds meer extreme weersomstandigheden krijgen, dat is ook niet goed voor de wijnbouw. Sommigen zeggen dat we zullen evolueren naar een wijntype zoals in Bourgondië, maar Bordeaux of de Provence zal het nooit worden."

Het is wel een feit dat het als gevolg van de stijgende temperaturen intussen mogelijk is om goede rode wijn te maken in België, terwijl ons land tot nu toe vooral witte en mousserende wijnen produceerde. Die hebben namelijk niet veel warmte nodig. "Met de temperaturen die we nu al gehad hebben, kan je ook prima rode wijnen maken, dat is vrij uitzonderlijk voor België."

Volgens Bloeykens zullen de prijzen van de Belgische wijnen niet stijgen als het een topjaar wordt. "Ten eerste zal er geen schaarste zijn. Bovendien zouden wijnbouwers door de prijzen te verhogen in de eigen voet schieten. Dit is net een kans om de Belgische wijn te promoten. Maar goedkoop zal Belgische wijn nooit worden, de oppervlakte van de wijngaarden is immers klein, terwijl de vaste kosten wel dezelfde blijven als bij grote wijngaarden." In Bloeykens' ogen streven de Belgische wijnbouwers eerder naar een "vaste prijssetting".