Mogelijk sterk griepseizoen in aantocht mvdb

13u43

Bron: Belga 3 BELGA Viroloog en griepcommissaris Marc Van Ranst (archieffoto). Er is duidelijk nog werk aan de winkel wat betreft de griepvaccinatie van risicopatiënten in ons land. Dat bleek donderdag bij een vooruitblik op het griepseizoen 2017-2018. Als de griepepidemie bij ons deze winter gelijkenissen vertoont met die die het zuidelijk halfrond momenteel meemaakt, staat ons een sterk griepseizoen te wachten, blijkt ook.

Risicopatiënten zijn in ons land te weinig ingeënt tegen griep. Waar de Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de vaccinatiegraad bij hen 75 pct moet bedragen, is dat in België slechts 44 pct. Risicopatiënten zijn onder meer: zwangere vrouwen, 65-plussers, chronisch zieken, personen die werken in de gezondheidssector, kinderen jonger dan zes maanden en zij die onder hetzelfde dak wonen als de risicopersonen. Dat zij beter gevaccineerd worden tegen de ziekte, komt doordat ze een groter risico lopen op complicaties zoals longontsteking, met mogelijk hospitalisatie of zelfs overlijden tot gevolg.

Suikerziekte

Opmerkelijk is dat vooral de vaccinatiegraad bij jonge mensen met suikerziekte laag is. Slechts 26 pct laat zich inenten. Zich laten inenten tegen griep kan voor hen nochtans van levensbelang zijn, omdat zij zes keer meer risico lopen om gehospitaliseerd te worden en drie keer meer om te overlijden door de ziekte.

Wanneer griep bij ons zal toeslaan, is overigens nog verre van duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat het zuidelijk halfrond momenteel een sterk griepseizoen meemaakt. Dat kan een indicatie zijn van wat ons te wachten staat. "In Australië had men een sterk griepseizoen. Of dit een voorbode is voor wat ons te wachten staat, valt nog af te wachten, maar er zijn wel lessen uit te trekken", zegt viroloog Marc Van Ranst.