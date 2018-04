Mogelijk overleden Antwerpse Syriëstrijder veroordeeld tot 5 jaar cel sam

25 april 2018

19u10

Bron: belga 1 Abdelouahed D., een man uit Antwerpen die in 2012 naar Syrië vertrok en daar aan de zijde van Islamitische Staat heeft gestreden, is door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot 5 jaar cel. De rechtbank beval ook zijn onmiddellijke aanhouding. Mogelijk is de man intussen gesneuveld in Raqqa, maar daarvoor is geen sluitend bewijs.

De Antwerpenaar vertrok al in de zomer van 2012 naar Syrië, maar dat nieuws bereikte het federaal parket pas in 2014. Daarop werd meteen een gerechtelijk onderzoek geopend, waaruit bleek dat de man kort voor zijn vertrek al zijn spaargeld, zowat 19.000 euro, had afgehaald. Hij vertrok dan met een groep mensen die deel uitmaakten van Sharia4Belgium.

In augustus 2015 voerde een drone van de RAF een aanval uit op Raqqa, waarbij verschillende IS-strijders geraakt werden. Eén van hen was Abu Ayman-al-Belgiki, die volgens een Facebookbericht van een andere IS-strijder Abdelouahed D. zou zijn. Op de gsm van zijn zus werden ook Whatsapp-berichten gevonden van een vrouw die in Syrië met D. zou getrouwd zijn en die zijn overlijden meldde.

Maar volgens het federaal parket en de rechtbank is er geen zekerheid over zijn dood. Het zou ook niet de eerste Syriëstrijder zijn die zijn dood in scène zet.