Mogelijk nieuwe stemopname en ‘spiervergelijking’ Nemmouche op proces aanslag Joods Museum TT

25 januari 2019

11u58

Bron: Belga 0 Mogelijk zal er nog tijdens het assisenproces rond de aanslag in het Joods Museum in Brussel een nieuwe opname gebeuren van de stem van Mehdi Nemmouche. Die zou dan vergeleken worden met de stem van de man in de opeisingsvideo die teruggevonden werd op de laptop van Nemmouche. De beschuldigde ging daarmee akkoord, maar wond zich wel op over het stemonderzoek waaraan men hem in zijn Franse cel wilde onderwerpen. Twee advocaten van de burgerlijke partijen vroegen vandaag bovendien een op het eerste gezicht ongewoon bijkomend onderzoek bij voorzitter Laurence Massart. Ze willen de spieren van Nemmouche vergelijken met die van de man in de opeisingsvideo.

Het gaat om foto’s die op de laptop van Nemmouche werden aangetroffen. Zo zijn er vakantiekiekjes van Nemmouche, maar ook foto’s en video’s van een gemaskerde man die de aanslag op het museum opeist. Enkele van die foto’s werden gisteren aan de jury getoond.

Advocate Dounia Alamat, die Unia vertegenwoordigt, stelde de vraag om de armspieren van de beide personen met elkaar te vergelijken: “Het is misschien omdat ik een vrouw ben, maar het viel me op dat de spieren op de armen erg op elkaar gelijken. Bestaat er een mogelijkheid om dat te vergelijken en te zien of het om dezelfde persoon gaat?”



Voorzitter Massart speelde de vraag door aan een expert van de gerechtelijke politie. Die antwoordde dat gezichtsherkenning en -vergelijking vaak wordt toegepast, “maar vergelijking van spieren is mij niet bekend”.



Ook advocaat François Koning, die de familie van slachtoffer Dominique Sabrier vertegenwoordigt, vroeg bijkomend onderzoek. Hij vindt dat de aderen op de voorarmen van Nemmouche en de man uit de opeisingsbeelden zeer specifiek zijn en erg op elkaar gelijken. “Typisch voor iemand die aan bodybuilding doet”, zo zei hij. Voorzitter Massart zal zich later over de vragen buigen.

Dezelfde stemmen?

De kwestie van de stemopname kwam aan bod tijdens de uiteenzetting van een Franse stemexpert. Die vergeleek de stem van de man in de zeven videos's waarin de aanslag op het Joods Museum wordt opgeëist, met die van Nemmouche en kwam tot de conclusie dat het erg waarschijnlijk is dat de stemmen van een en dezelfde persoon zijn.

De expert legde wel uit dat Nemmouche in de Franse cel weigerde mee te werken met een stemonderzoek. Hij heeft daarom opnames van verhoren moeten gebruiken, die niet altijd van een goeie kwaliteit waren.

Toen voorzitter Laurence Massart de expert vroeg of het zin heeft dat er nu, vijf jaar na de feiten, een nieuwe opname wordt gemaakt van de stem van de hoofdbeschuldigde in het proces, antwoordde die dat het zeker relevant is. "Vijftien of twintig jaar later zou geen zin hebben, want een stem verandert, maar dit heeft zeker zin", zo luidde het. "Maar dan moet hij vrijwillig praten, en zonder zijn stem te vervormen."

Massart vroeg vervolgens aan Nemmouche of hij akkoord ging met een opname. "Jazeker", antwoordde die, "Op voorwaarde dat het geen opgelegde tekst is, of een tekst die erg gelijkt op die van de opeisingsvideo." Vervolgens wond hij zich erg op over de manier waarop men zijn stem wilde opnemen net na zijn arrestatie in Frankrijk. "Ik heb nooit geweigerd om een stemopname te doen. Maar men wilde dat ik een tekst zou voorlezen die quasi dezelfde was als die in de opeisingsvideo's. En dat wilde ik niet", zo klonk het geagiteerd.

Nemmouche, zichtbaar aangemoedigd door zijn advocaat Sébastien Courtoy, stemde uiteindelijk in met een nieuwe stemopname. Toen de expert aangaf dat het misschien beter is dat hij een andere tekst leest, zei Nemmouche "Bedankt, blij dat te horen. Doe maar!"

Voorzitter Massart beslist later wanneer de opname kan gebeuren.