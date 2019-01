Mogelijk kwaad opzet in het spel: brandje in Brusselse noord-zuidverbinding was geen ongeval TT

28 januari 2019

15u18

Bron: Belga 0 Het brandje op de Brusselse noord-zuidas van afgelopen weekend was geen ongeval. Dat meldt de federale politie op basis van de eerste vaststellingen. Er zou geen verband zijn met de klimaatbetogers.

"Onze collega's van de spoorwegpolitie zijn ter plaatse geweest en er is een pv opgesteld. Ook de camerabeelden zijn geanalyseerd", aldus een woordvoerder van de federale politie.



Het treinverkeer was zaterdagochtend sinds 09.45 uur een tijd onderbroken tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid door rookontwikkeling in een tunnelkoker ter hoogte van het station Brussel-Congres.



Spoorwegnetbeheerder Infrabel en de politie hebben een onderzoek gestart naar het brandje, waarbij ook de piste van kwaad opzet wordt onderzocht.