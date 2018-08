Mogelijk gesjoemel door ontslagen Actiris-directrice wordt onderzocht HA

13 augustus 2018

18u16

Bron: Belga 0 Het Brusselse parket heeft een opsporingsonderzoek geopend naar de mogelijke verduistering die zou gepleegd zijn door Catherine J., de directrice van de afdeling Inspectie van Actiris, de Brusselse openbare tewerkstellingsdienst, die ontslagen werd. Dat meldt het Brusselse parket.

De vrouw zou ontslagen zijn omdat ze personeel van een sociale eocnomiebedrijf uit Elsene, dat door Actiris gesubsidieerd werd, gratis werken had laten uitvoeren in haar woning. De vrouw, Catherine J. (52), werkte al 23 jaar bij Actiris en zou eind 2016 haar trap hebben laten afschuren, grondwerken laten uitvoeren hebben en een basketveldje hebben laten aanleggen aan haar woning.

Die werken zouden uitgevoerd zijn door personeel van een sociale economiebedrijfje dat subsidies kreeg van Actiris en dat door de afdeling van J. gecontroleerd werd. Slechts een deel van de uitgevoerde werken zou betaald zijn. De feiten kwamen in september vorig jaar aan het licht via een anonieme brief.



Actiris wenst geen commentaar te geven over de redenen voor het ontslag, omdat J. nog in beroep kan gaan bij de Raad van State. Ook wenst Actiris geen persoonlijke informatie vrij te geven. Het enige wat de openbare tewerkstellingsdienst kan meedelen is dat er een disciplinaire procedure werd opgestart, waarna de Directieraad en het Beheerscomité een uitspraak hebben gedaan in de zaak en de vrouw ontslagen werd.