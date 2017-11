Mogelijk dodelijke slachtoffers bij ongeval aan spoorwegwerken in Morlanwelz EB

20u49

Bron: Belga 0 Thinkstock Illustratiefoto. Bij een ongeluk aan spoorwegenwerken in het Henegouwse Morlanwelz zijn volgens spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel vanavond mogelijk dodelijke slachtoffers gevallen.

Op de plek van het ongeval was eerder op de dag al een wagen gegrepen door een trein. Vanavond werden spoorwegarbeiders dan opnieuw aangereden door een aankomende trein. Die zou zijn verder gereden en in botsing zijn gekomen met een andere trein. De situatie is zeer ernstig, zegt de woordvoerder van Infrabel. Minister van Mobiliteit François Bellot gaat naar de plaats van het ongeval.