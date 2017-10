Mogelijk bescherming voor Puigdemont in België bewerkt door: mvdb

21u21

Bron: Belga 0 BELGA Spaanse betogers in Brussel gaven Carles Puigdemont een fluitconcert toen hij in de perszaal arriveerde. Het Crisiscentrum evalueert momenteel of er maatregelen nodig zijn om Carles Puigdemont, de afgezette minister-president van Catalonië die momenteel in Brussel verblijft, te beschermen. Dat heeft Belga bij Peter Mertens, woordvoerder van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken vernomen.

"Op basis van de informatie van het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (Ocad) maar ook op basis van een algemene observatie van de situatie zal het Crisiscentgrum beslissen of er maatregelen nodig zijn", zegt Peter Mertens. "Wanneer er maatregelen genomen worden, zal het Crisiscentrum daar niet over communiceren. Het Crisiscentrum communiceert nooit over veiligheidsmaatregelen die voor individuen worden genomen."

Intussen heeft Hotel Chambord in Brussel aan het persagentschap Belga bevestigd dat de afgezette Catalaanse regeringsleider inderdaad te gast is bij hen.

Spaans aanhoudingsbevel

Eerder op de dag heeft een Spaanse rechter een gerechtelijk bevel uitgevaardigd voor Puigdemont en zijn regeringsleden in Brussel. Zij moeten zich donderdag om 09.00 uur in Madrid voor de rechter melden. Doen ze dat niet, dan wordt er wellicht een aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

De Vlaamse advocaat van Puigdemont, Paul Bekaert, die met een Catalaanse collega samenwerkt voor Puigdemont, zei aan VTM NIEUWS, dat hij niet denkt dat zijn cliënt "de komende weken van plan is om terug te keren naar Spanje".