Mogelijk asbest vrijgekomen bij zware brand in Vilvoorde-centrum Joris Huysmans Tom Vierendeels Dimitri Berlanger KV

07 april 2019

01u54

Bron: Belga 1 In de Kolveniersstraat, in het centrum van Vilvoorde, brak gisteravond brand uit in de loods van meubelzaak Belga Meubelen. De korpsen van Puurs en Brussel stuurden versterking en de brandweer had uren nodig om het vuur onder controle te krijgen. Een overslag naar een secundaire school werd nipt vermeden, maar minstens een aanpalende woning vatte ook vuur. E en dertigtal mensen moesten hun woning verlaten, maar zij mogen na de nodige metingen naar huis. Volgens de stad is het mogelijk dat er bij de brand asbest vrijkwam.

Het vuur ontstond kort voor 22 uur in de loods van een meubelzaak in de Kolveniersstraat en breidde snel uit. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak, zodat gevreesd werd dat het vuur zou overslaan op aanpalende gebouwen, waaronder een andere meubelzaak en een school. De stad kondigde het gemeentelijk rampenplan af.

“Bij onze aankomst was het vuur al uitslaand”, vertelt majoor Dirk Keymolen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “Vrijwel onmiddellijk riepen we versterking in van omliggende brandweerzones waardoor ook Rivierenland en Vlaams-Brabant Oost ter plaatste kwamen. Ook de Brusselse brandweer verleende bijstand. Er werd onder meer bluswater aangevoerd uit het Zeekanaal Brussel-Schelde. Het grootste probleem dat zich bij de brandbestrijding stelde was de moeilijke bereikbaarheid van het gebouw. Het volledige gebouw is omgeven door woningen en een school. De winkel staat vol met houten meubels en matrassen, waardoor de brandlast enorm is.”

Volgens burgemeester Hans Bonte is de meubelzaak erg zwaar beschadigd: “Ik vrees dat daar weinig van zal overblijven”, zegt hij.

Evacuatie

Volgens Keymolen werd een vijftigtal omwonenden geëvacueerd, enerzijds omwille van de rook en anderzijds omdat het vuur al was overgeslagen naar minstens een woning. Velen konden terecht bij familie, maar wie geen uitwijkmogelijkheid had werd opgevangen in de nabijgelegen gemeentelijke sporthal. Daar stond het Rode Kruis paraat om iedereen op te vangen en er werden ook veldbedden aangevoerd om de nacht door te kunnen brengen.

Incendie a Vilvoorde, dans un hangar de la rue Kolveniersstraat.

Vilvorde. pic.twitter.com/ud3yOz1CM9 Alertes-contrôles-de-police-infos-Bruxelles(@ AlertesB) link

Asbest

Vanwege de grote rookontwikkeling werd aan de bewoners van de omliggende straten gevraagd om ramen en deuren tijdelijk gesloten te houden. Volgens burgemeester Hans Bonte werd het noodplan kort voor 4 uur opgeheven.

De stad vraagt omwonenden om eventuele roetresten in tuin of terras niet zelf te verwijderen maar te melden. “Door de ouderdom van het gebouw bestaat de mogelijkheid dat er asbest aanwezig was. Het onderzoek is momenteel volop lopende”, zegt ze.

Roetresten melden kan vanaf maandagochtend op het nummer 02/255.45.11. “De stad Vilvoorde zal zelf een deskundige aanstellen die de nodige onderzoeken doet en indien nodig de verwijdering zal opvolgen.” Tegelijkertijd benadrukt het stadsbestuur dat er geen reden is tot paniek. “Overheidsdienst OVAM specifieert dat bij een eenmalige blootstelling het risico verwaarloosbaar is”, zegt de stad, die verwijst naar de website van OVAM voor meer informatie.

“Dankzij de grote inzet van de verschillende hulpdiensten kon deze grote brand redelijk snel onder controle gebracht worden en konden de meeste woningen en de school gevrijwaard blijven. De geëvacueerde inwoners kunnen stilaan terug naar hun woning. De nabluswerken zullen nog een tijd in beslag nemen”, zegt Bonte.