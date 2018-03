Mogelijk asbest vrijgekomen bij brand in lokaal van visclub in Ranst Marc De Roeck

12 maart 2018

12u00

Bron: Belga/eigen berichtgeving 0 Aan de Oude Vaartstraat in Ranst is vanochtend het lokaal van een visclub volledig uitgebrand. Dat zegt de Brandweer Zone Rand. Er raakte niemand gewond, maar omdat het gebouw oude golfplaten op het dak had liggen, is er mogelijk asbest vrijgekomen.

De brandweer nam tijdens het blussen de nodige veiligheidsmaatregelen voor de eigen gezondheid, de milieudienst van de gemeente zal metingen uitvoeren in de buurt om na te gaan of er extra maatregelen nodig zijn - bijvoorbeeld voor groentetuinen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er was niemand aanwezig en aangezien het hele pand van zowat 150 vierkante meter uitbrandde, was het onmogelijk om meteen vast te stellen waar en hoe het vuur ontstond.