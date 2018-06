Mogelijk acties in gevangenissen vanaf morgen "Minister Geens wil gevangenispersoneel zwijgen opleggen" HA

18 juni 2018

14u17

Bron: Belga 0 Er komen vanaf morgen mogelijk acties in de gevangenissen. De vakbonden zijn misnoegd over de plannen van justitieminister Koen Geens (CD&V) voor een gegarandeerde dienstverlening.

De bonden zaten vanochtend samen over het regeringsproject voor een gegarandeerde dienstverlening in de gevangenissen, dat minister Geens vrijdag overmaakte aan de regering. De federale regering kondigde diezelfde dag aan dat het ontwerp wordt voorgelegd aan sectorcomité 3, het bevoegd comité voor sociaal overleg in de strafinrichtingen.

Dat nieuws viel niet goed bij de bonden, die vandaag om 10 uur een vergadering in gemeenschappelijk vakbondsfront belegden om de violen te stemmen. "De ACOD en ACV openbare diensten nemen nota van de betwistbare beslissing van de regering rond de minimale dienstverlening voor gevangenissen", luidt het in een mededeling na afloop.

Het personeel moet de prijs betalen voor een falend beleid Vakbonden

En nog: "Het is jammer dat een CD&V-minister, die zichzelf de linkervleugel van de regering noemt, veel verder gaat dan wat het regeerakkoord eist met betrekking tot de minimale dienstverlening. Het personeel moet de prijs betalen voor een falend beleid en de minister van Justitie wil hen het zwijgen opleggen."

ACV openbare diensten, CSC Services Publics en ACOD-CGSP AMiO noemen de tekst "onaanvaardbaar". "In de strafinrichtingen worden daarom personeelsvergaderingen belegd om de tekst toe te lichten. Vanaf 19 juni (morgen, nvdr.) dekken de vakorganisaties alle acties."