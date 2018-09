Moeten we ons zorgen maken over zelfverminking bij jongeren? AW

06 september 2018

14u28

Bron: Gezondheidswetenschap.be 1 Het Britse ‘Good Childhood’ rapport deelde afgelopen week onthutsende cijfers over het welzijn van kinderen. Het rapport onderzocht het geluksgevoel van jongeren en dat bleek erop achteruit te gaan. Meer zelfs, 22 procent van de 14-jarige meisjes vertoont zelfverwondend gedrag. En in Belgë is de tendens ongeveer dezelfde.

In België is er een variant van het Britse ‘Good Childhood’ rapport. Zo onderzoekt de gezondheidsenquête de gezondheid en het welzijn van de Belgische bevolking. Een onderdeel van de enquête focust op welzijn en vitaliteit en emotionele problemen. De versie van 2013 concludeerde alvast dat de psychische gezondheid bij de bevolking van 15 jaar en ouder sterk de hoogte in was gegaan.



Meisjes zijn ongelukkiger dan jongens

Bovendien is het verschil tussen meisjes en jongens erg groot. Veertig procent van de meisjes en vrouwen (15-24) geeft aan dat ze met psychische problemen kampen. Bij mannen is dat slechts twintig procent. Daarnaast blijkt uit een steekproef bij middelbareschoolstudenten dat 16,5 procent zichzelf ooit (fysiek) verwondt. Die groep bestaat opnieuw voor 76 procent uit meisjes. De overige 24 procent is mannelijk. Talrijke wetenschappelijke onderzoeken waren gewijd aan de rol die sociale media daarbij speelt. Zoals verwacht, blijkt die rol behoorlijk groot te zijn voor meisjes. Ook personen met een lagere opleidingsgraad zijn gevoeliger voor mentale problemen.

Te grote barrière

Beide rapporten tonen aan dat niet alle jongeren zich mentaal fit voelen. En met zulke problemen klop je niet zomaar bij de dokter aan, maar moet je een psycholoog of psychiater bezoeken die je verder helpt. Voor sommige is dat een te grote barrière die het beter worden mogelijk verhindert. Vooral jongeren vormen een moeilijkere doelgroep menen psychologen.

De overheid speelde al in op de tendens en lanceerde websites zoals Geestelijk Gezond Vlaanderen en campagnes waaronder Te Gek die psychische problemen bespreekbaar willen maken.

Zelfverwonding, wat is dat?

Zelfverwondend gedrag verwijst naar het opzettelijk toebrengen van fysieke schade aan je lichaam – zonder dat je daarbij sterft. Jongeren snijden zichzelf in de armen met een scherp mesje, krassen zichzelf, gaan op hun lijf tekeer met een lucifer of slaan met hun hoofd tegen een muur.

Verder beschouwen onderzoekers destructief gedrag ook als zelfverwonding. Denk daarbij aan overmatige alcoholconsumptie of drugsgebruik. Het komt voornamelijk voor bij kinderen en jongvolwassenen. De meeste jongeren starten ermee wanneer ze twaalf tot zestien jaar oud zijn. Zelfverminking is een vorm van negatief belonen. Sommigen misbruiken het als middel om aandacht te vragen, anderen om zichzelf te straffen of om hun emoties de baas te kunnen.

Met vragen over zelfdoding kan je terecht op het gratis nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op www.zelfmoord1813.be.