Moeten rekruten binnenkort niet meer in kazerne slapen? "Groepscohesie is essentieel, we willen toch geen ambtenaren met een uniform?" Luc Beernaert

12 april 2018

12u30 0 Defensie overweegt om de verplichte kazernering tijdens de militaire opleiding af te schaffen. Rekruten zouden dan thuis kunnen slapen. Eén op de zes rekruten verlaat vroegtijdig het leger, maar daar zijn andere redenen voor, zo leert onze rondvraag. Bovendien wordt het internaatregime noodzakelijk geacht voor de groepscohesie, die van essentieel belang is tijdens latere missies. Daarnaast zou het schrappen van het internaatregime andere problemen maskeren. "Er is te weinig logementcapaciteit en instructeurs raken opgebrand."

De afgelopen tien jaar trokken 3.877 rekruten vroegtijdig de kazernepoort achter zich dicht. Van hen gaf 16,2 procent te kennen dat ze dat deden omdat ze het burgerleven te hard misten. Tegelijk heeft Defensie, door de vergrijzing van de militairen, nood aan vers bloed en lijkt het militaire apparaat bereid tegemoetkomingen te doen. Maar is een groepsgeest waarbij soldaten alles samen doen niet net de essentie van het beroep? En kunnen rekruten niet best tijdens hun opleiding al ervaren wat het is om lange tijd het thuisfront te missen? Ze zullen later immers maandenlang op missie gestuurd worden.

