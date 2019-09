Moeten N-VA en PS samen in een regering? Amper één op de drie Belgen vindt van wel AW

16 september 2019

19u00 6 Moeten N-VA en PS samen in een federale regering stappen? Amper één op de drie Belgen vindt van wel. Dat blijkt uit De Grote Peiling van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws. Opvallend is dat vooral de Walen tegen een dergelijke coalitie zijn, daar is bijna 60 procent tegen. In Vlaanderen is dat 46 procent.

N-VA-kiezers zijn helemaal geen voorstander, bijna de helft (46 procent) is tegen een samenwerking met de PS. Slechts 40 procent heeft er geen probleem mee. Bij Groen zijn de minste mensen tegen een samenwerking, daar is 31 procent tegen. 47 procent vindt dat de twee partijen wel samen in een regering moeten stappen.

En bij de PS, in Franstalig België is bijna 60 procent tegen een samenwerking.



Dat een minderheid van de Belgen een coalitie met zowel N-VA als PS ziet zitten, is niet zo vreemd volgens politicoloog Dave Sinardet (VUB): “Het gaat om partijen die redelijk van elkaar verschillen. Veel mensen denken dat dat niet de meest coherente coalitie gaat opleveren”.

Of deze cijfers een verschil zullen maken voor de federale regeringsvorming? “Ik denk niet dat deze cijfers de dynamiek van de federale regeringsvorming gaan veranderen, daar zit trouwens nog altijd niet heel veel dynamiek in”, aldus Sinardet. “Maar er is in de Wetstraat een algemene consensus dat de piste mét N-VA en PS geprobeerd moet worden. Dus dat gaat men blijven doen, los van deze cijfers.”