Moeten baarden wijken? Om de hoeveel uur vervangen? Wat bij een niesbui? Antwoorden op de meestgestelde vragen over mondmaskers

26 april 2020

18u52

Bron: Belga, info-coronavirus.be 43 Mondmaskers gaan een belangrijke rol spelen in onze exitstrategie uit de coronalockdown. Maar hoe zet je zo’n mondmasker juist op en af? Wat moet je eigenlijk doen als je plots moet niezen? Hoe was je zo’n ding? En dringt een scheerbeurt van baard en snor zich nu op? Op de FAQ-pagina van de website van de overheid over het coronavirus wordt een antwoord gegeven op tal van vragen. Hier een overzicht.

Mondmaskers zijn vanaf 4 mei verplicht voor wie het openbaar vervoer gebruikt in België. Als de scholen op 15 mei opengaan, zal het ook daar verplicht worden voor wie ouder is dan 12 jaar. Ook in bedrijven waar 1,5 meter afstand tussen mensen onmogelijk is, wordt mondmaskergebruik verplicht.

Anderen beschermen

Verder wordt het dragen van een mondmasker bij de nieuwe fase van 4 mei aanbevolen voor iedereen die het correct kan dragen en die in nauw contact staat met andere personen, dit betekent minder dan 1,5 meter afstand of in openbare ruimtes. Het dragen van een mondmasker is zeker aangeraden als je in contact komt met een kwetsbaar persoon.



“Het dragen van een stoffen mondmasker doe je in de eerste plaats niet om jezelf te beschermen, maar vooral om anderen te beschermen. Omgekeerd ben jij ook beschermd als anderen rond jou een mondmasker dragen”, zo klinkt het op de website info-coronavirus.be.

Begin je masker op te zetten aan de bovenkant door het goed te zetten op je neus. Bindt het vast aan de onderkant door je kin te bedekken

Eerst de bovenkant

Maar de FAQ over mondkapjes op de website gaat ook wat dieper in op een aantal zaken. Zo stellen veel mensen zich de vraag hoe je nu juist zo’n mondmasker moet opzetten en afzetten.

“Voor je het mondmasker opzet, was je grondig je handen. Raak enkel de elastieken of lintjes aan bij het opzetten van je masker”, zo luidt het antwoord. “Het mondmasker moet je neus, mond en kin bedekken en moet goed bevestigd zijn aan de zijkanten. Begin je masker op te zetten aan de bovenkant door het goed te zetten op je neus. Bindt het vast aan de onderkant door je kin te bedekken.”

Geen scheerbeurt nodig

Bebaarde Belgen kunnen de mondmaskerplicht overigens respecteren zonder scheerbeurt, aldus de overheid. Met al te weelderige gezichtsbeharing sluiten mondkapjes nochtans niet goed af. De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC publiceerde onlangs een infografiek over welke types gezichtsbeharing combineerbaar zijn met een afsluitend mondmasker. Een volle baard of cirkel passen bijvoorbeeld niet in het plaatje.

“Aangezien een mondmasker dient om anderen te beschermen is het niet heel belangrijk dat het masker perfect op je gezicht past. Het is dus zeker niet nodig om je baard of snor te scheren hiervoor”, is te lezen op de website.

Niezen of hoesten

Er blijkt ook een verschillende handeling te horen bij niezen en hoesten met een mondmasker. Hoesten mag in het masker, maar wie moet niezen, doet bij voorkeur eerst het masker af, niest in een papieren zakdoek die daarna wordt weggegooid, en zet het masker weer op na het wassen van de handen.

En wat als je even moet drinken? Kan je het masker dan tijdelijk rond je nek dragen? “Als het masker moet verwijderd worden, bijvoorbeeld om iets te drinken, plaats het dan op een schone plaats die achteraf kan worden gereinigd. Je kan het ook bij de linten of elastieken vasthouden.”

Het mondmasker moet elke 8 uur worden vervangen of elke 4 uur als het gaat om intensief gebruik of wanneer het nat of zichtbaar vies wordt

Om de acht uur vervangen

Nog een veelgestelde vraag: hoe lang kan je een mondmasker dragen voor je het moet veranderen? “Het mondmasker moet elke 8 uur worden vervangen of elke 4 uur als het gaat om intensief gebruik – bijvoorbeeld een leerkacht die lesgeeft – of wanneer het nat of zichtbaar vies wordt.”

60 graden

Het masker moet na elk gebruik ook gewassen worden op 60 graden. Wasmachine te omslachtig? Info-coronavirus.be biedt een alternatieve oplossing: je kan het masker ook koken in een kookpot die enkel daarvoor gebruikt wordt. Wanneer het masker op een te lage temperatuur wordt gewassen, bijvoorbeeld met de hand, moet het daarna wel op hoge temperatuur gestreken worden. Nadat je een vuil masker hebt aangeraakt, bijvoorbeeld om het in de wasmachine te plaatsen, was dan zeker grondig je handen.

Het masker moet ook helemaal droog zijn voor je het opnieuw kan gebruiken. Het is dus aangeraden om minimum twee maskers te hebben.

Raak het propere mondmasker niet aan nadat het gewassen is en raak het nooit aan de binnenkant aan

Hoe bewaar je het mondmasker?

Verder is het belangrijk om je mondmasker niet te laten rondslingeren. Heel belangrijk is om een “vaste en propere plaats voor je propere maskers” te hebben en je “gebruikte mondmaskers in een gesloten stoffen zak te bewaren die je samen met het masker wast”.

“Raak het propere mondmasker niet aan nadat het gewassen is en raak het nooit aan de binnenkant aan. Stop je masker niet in de diepvries of frigo. De koude doodt het virus niet en het masker riskeert je voeding te besmetten.”

Minstens één masker voor iedereen

De regering beloofde iedereen gratis minstens één standaard stoffen mondmasker te bezorgen, en ook twee "filters" om in gekochte of gemaakte maskers te stoppen. Minister Koen Geens liet wel al verstaan dat niet elke Belg tegen 4 mei reeds een gratis masker zal hebben. De filters zouden beschikbaar zijn tussen 4 en 20 mei.

Info-coronavirus.be heeft een oplossing voor zij die lang moeten wachten op hun masker: een sjaal. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden: minstens twee lagen stof moeten het gezicht bedekken en de stoffen moeten na ieder gebruik ook gewassen kunnen worden op 60 graden. Een mondmasker is wel sowieso beter geschikt dan een sjaal, luidt het.

