Exclusief voor abonnees Moet speelgoed genderneutraal zijn? Frankrijk maakt komaf met pop-voor-meisje en Lego-voor-jongen Luc Beernaert

26 september 2019

16u46 12 De Franse overheid heeft samen met producenten en winkels van speelgoed een charter opgesteld om de strijd aan te gaan tegen stereotypen en vooroordelen. Ook Nederland roept speelgoedfabrikanten op rolbevestigend speelgoed onder de loep te nemen. Moet ook in ons land komaf gemaakt worden met genderstereotypen die de sint bij meisjes poppen en speelkeukentjes door de schoorsteen doet gooien en bij jongens auto’s en Lego?

In Frankrijk mogen speelgoedwinkels voortaan geen opdeling meer maken tussen jongens- en meisjesspeelgoed, mogen ze in folders niet meer per geslacht adverteren én zal het winkelpersoneel niet meer aan de klant mogen vragen ‘is het voor een jongen of voor een meisje?’ Ook de Nederlandse minister van Emancipatie Ingrid van Engelshoven zitten die stereotiepe rolmodellen - meisjes zijn verzorgend, jongens zijn avontuurlijk - niet lekker.

Cultuur en tradities

Kinderpsychiater Karlien Dhondt (UGent) is alvast voorstander van het Franse charter. Ze wijst er evenwel op dat onderzoek naar wat precies de individuele speelgoedkeuze van het kind bepaalt haast onmogelijk is.

