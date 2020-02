Moet je je kind maandag wel naar school sturen? “Er is geen reden tot paniek” Aylin Koksal

28 februari 2020

12u02 14 De Vlaamse scholen zullen maandag gewoon de deuren openen. Maar kun je als ouder voorzorgsmaatregelen nemen om je kind tegen het coronavirus te beschermen?

“Er is op dit moment nog steeds geen reden tot ongerustheid”, zegt Stefaan Grielens, directeur van Vrij CLB Netwerk. “Ook als je kind in een risicogebied is geweest, geldt: zolang hij geen griepsymptomen vertoont, mag je kind weer naar school."

Ziek kind?

Moet je je kind maandag wel naar school sturen? “Kinderen die terugkeren uit een risicogebied, maar geen symptomen van een luchtweginfectie hebben, mogen gewoon naar school”, zegt Grielens. “Vertonen ze wel symptomen van het virus? Dan stuur je hen best niet naar school en neem je contact op met je huisarts. Dat geldt trouwens ook leerkrachten.”

Wat als een leerling zich niet ziek voelt, maar op school plots symptomen van het virus begint te ontwikkelen? “Als de leerling recent naar een risicogebied is gegaan, dan zal de leerkracht het kind uit de klas verwijderen en de ouders onmiddellijk contacteren. We adviseren de ouders om meteen naar de huisarts te gaan.”

Geen paniek

Volgens Grielens is er geen reden tot paniek. “Schoolsluitingen zijn nog niet aan de orde. We willen de ouders geruststellen. Ons personeel is goed voorbereid en staat klaar”, klinkt het. “We werken nauw samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Onze mensen zijn getraind, goed geïnformeerd en zullen snel reageren in het geval dat een leerling besmet is met het virus. Een lockdown of dergelijke is nog zeker niet aan de orde.”

Hygiënemaatregelen

Wat kun je intussen als ouder doen om je kind tegen het virus te beschermen? Het CLB vraagt de ouders om zelf alert te blijven. “Zoals altijd geldt de regel dat zieke kinderen thuis moeten uitzieken. Neem ook hygiënemaatregelen, zorg dat je kind zijn handen vaak wast en gebruik papieren zakdoeken.”