Moet je je kind maandag wel naar school sturen? En hoe praat je met jongeren over het coronavirus? Aylin Koksal

28 februari 2020

12u02 180 De Vlaamse scholen zullen maandag gewoon de deuren openen. Maar kun je als ouder voorzorgsmaatregelen nemen om je kind tegen het coronavirus te beschermen?

“Er is op dit moment nog steeds geen reden tot ongerustheid”, zegt Stefaan Grielens, directeur van Vrij CLB Netwerk. “Ook als je kind in een risicogebied is geweest, geldt: zolang hij geen griepsymptomen vertoont, mag je kind weer naar school."

Ziek kind?

Moet je je kind maandag wel naar school sturen? “Kinderen die terugkeren uit een risicogebied, maar geen symptomen van een luchtweginfectie hebben, mogen gewoon naar school”, zegt Grielens. “Vertonen ze wel symptomen van het virus? Dan stuur je hen best niet naar school en neem je contact op met je huisarts. Dat geldt trouwens ook leerkrachten.”

Wat als een leerling zich niet ziek voelt, maar op school plots symptomen van het virus begint te ontwikkelen? “Als de leerling recent naar een risicogebied is gegaan, dan zal de leerkracht het kind uit de klas verwijderen en de ouders onmiddellijk contacteren. We adviseren de ouders om meteen naar de huisarts te gaan.”

Geen paniek

Volgens Grielens is er op dit moment geen reden tot paniek. “Schoolsluitingen zijn nog niet aan de orde. We willen de ouders geruststellen. Ons personeel is goed voorbereid en staat klaar”, klinkt het. “We werken nauw samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid. Onze mensen zijn getraind, goed geïnformeerd en zullen snel reageren in het geval dat een leerling besmet is met het virus. Een lockdown of dergelijke is nog zeker niet aan de orde.”

Hygiënemaatregelen

Op scholen worden al volop affiches gehangen om besmettingen te voorkomen. “Er staan boodschappen als ‘Was je handen regelmatig en grondig’, ‘hoest of nies in de binnenkant van je elleboog’, ‘vermijd handen geven’, ‘Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen’, en ‘vermijd nauw contact’. Er worden geen strenge regels opgelegd en er wordt ook geen extra handgel uitgedeeld. Het is beter om je handen gewoon goed te wassen”, vertelt Grielens. “We adviseren de ouders om thuis ook dezelfde hygiënemaatregelen te nemen.”

Over corona praten

Wil je als volwassene met een kind praten over de uitbraak van het virus? Lieve Swinnen, kinderpsychiater in haar eigen praktijk ‘De Hoeksteen’, legt uit hoe je dat best aanpakt.

“Ouders moeten vooral niet in paniek schieten en zichzelf eerst geruststellen. Want er is op dit moment absoluut geen reden tot paniek", zegt ze. “Hou het bij de feiten, blijf realistisch en wees vooral kalm. Zeg bijvoorbeeld: ‘Er is een virus waar mensen ziek van kunnen worden. Als je dan ziek wordt, dan gaan de dokters goed voor je zorgen.’ En vertel niet dat er mensen van sterven, tenzij het kind zelf met die specifieke vraag komt.”

“Leg je kind uit dat hij zijn handen vaker moet wassen. Maar leg zeker geen onrealistische regels op, zoals mondmaskertjes dragen. Dat heeft geen zin en het is totaal overbodig", klinkt het.

Heeft u nog vragen over het coronavirus? Stel ze dan hier. De belangrijkste vragen worden zondagavond beantwoord in een speciale VTM NIEUWS-uitzending na ‘Blind Getrouwd’, omstreeks 21u.