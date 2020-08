Exclusief voor abonnees

Moet Brussel op slot? Volgens experts komt de mondmaskerplicht te laat voor onze hoofdstad

Ingrid De Vos

12 augustus 2020

12u48

Kroniek van een aangekondigd drama: in Brussel is de kaap van gemiddeld 50 nieuwe besmettingen met Covid-19 per 100.000 inwoners over zeven dagen overschreden. De mondmaskerplicht is er nu van kracht. Dat hadden ze beter eerder opgelegd, zeggen experts. Als de toename in Brussel aanhoudt, zit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een tweetal weken aan het huidige niveau van de provincie Antwerpen. Kan Brussel beter per direct de avondklok invoeren, zoals Antwerpen eind juli heeft gedaan? Moet de hoofdstad op slot? We vroegen het aan epidemioloog Pierre Van Damme.