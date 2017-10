Moet aartsbisschop Jozef De Kesel getuigen op moordproces 'diaken des doods'? Jelle Houwen

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Aartsbisschop Josef De Kesel, oud-bisschop van het bisdom Brugge. Op de voorbereidende zitting van de Wevelgemse diaken Ivo Poppe (61), heeft de verdediging van de diaken deze ochtend met een verrassing van formaat uitgepakt: zij roepen de huidige aartsbisschop Jozef De Kesel op als getuige voor de diaken.

Dat is opvallend aangezien De Kesel, toen de feiten in mei 2014 uitlekten, nadien als bisschop van het bisdom van Brugge besliste om de diaken te ontslaan. Het assisenproces tegen Poppe gaat normaal in januari 2018 van start.

En bovendien is het bisdom van Brugge burgerlijke partij in de zaak tégen diaken Poppe. Maar de verdediging meent dat er voldoende reden is om De Kesel, het hoofd van de Kerk in België dus, op te roepen als hun getuige.



KOS 'Diaken des doods' Ivo Poppe 'begeleidde' zeker zes mensen naar de dood.

"De twee hadden in het verleden uiteraard een professionele band als diaken en bisschop", zegt advocaat Filip De Reuse. "Wij zijn van mening dat die man mogelijks een ander licht kan werken op deze zaak. "Ik kan voorlopig niets zeggen over het feit of zij elkaar ook buiten het professionele vlak kennen. Of hij dan iets positiefs kan zeggen over de zaak van diaken zal blijken op het proces."

De Kesel nog niet verhoord

De Kesel was voorlopig nog niet verhoord in de zaak maar dat zal nu alsnog gebeuren in aanloop van het assisenproces. Er werden door de verdediging 38 getuigen opgeroepen, door het openbaar ministerie 54. Zo'n 16 getuigen zijn daarin overlappend. De burgerlijke partijen, het VZW Bisdom Brugge en het AZ Delta ziekenhuis, het ziekenhuis in Menen waar Poppe werkte, riepen geen getuigen op. In de zaak moet de 'diaken des doods' zich verantwoorden voor minstens 10 moorden, waarvan het gerecht vrijwel 100% zeker is dat hij tussen 1978 en 2011 zeker zes mensen, waaronder zijn eigen moeder, naar de 'dood begeleidde'. Het ging om oude, terminaal zieke mensen. Het proces start op 15 januari met de jurysamenstelling, het proces ten gronde is een week later.