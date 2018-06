Moelingen likt haar wonden, 100 gezinnen meten schade op Marco Mariotti

02 juni 2018

15u20 0 Moelingen in het Limburgse Voeren bekomt vandaag van de zwaarste overstroming in decennia. Volgens burgemeester Huub Broers (N-VA) hebben naar schatting honderd huizen en evenveel gezinnen schade geleden.

“Er wordt momenteel heel wat afval naar containers aan de Dorpsstraat gebracht”, klinkt het. “Twee zijn al gevuld. Het gaat om vernield meubilair, vloerbekleding, kledij, noem maar op. Heel wat kelders staan nog steeds onder water.”

Brandweer Oost Limburg heeft achttien pompen uitgedeeld om het grondwater terug de Berwijn in te pompen. “Vooral de straten maken we nu zuiver, want er ligt overal modder”, zegt officier Jos Peters. “In heel mijn carrière hebben we dit nog nooit meegemaakt. Het water stond op navelhoogte.”

Burgemeester Broers hoopt intussen dat de overstroming als ramp wordt erkend. “De schade wordt vandaag pas echt zichtbaar. Het water dat de muren en vloer in kroop, zal ook doorheen de tijd tot verdere schade kunnen leiden. We doen er alles aan om zoveel mogelijk schade te kunnen laten vergoeden via het rampenfonds.”