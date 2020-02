Moeizame ochtendspits verwacht door Ciara SPS

09 februari 2020

20u57 6 Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor een moeilijke ochtendspits morgenvroeg. De storm Ciara brengt vannacht nog stevige rukwinden en felle buien, en dus kan er hinder verwacht worden morgenvroeg. Dat meldt woordvoerder Peter Bruyninckx op Twitter.

“Door de kracht van Ciara zagen we de voorbije uren een tiental omgewaaide bomen op de snelwegen. Gelukkig leidde dat nergens tot incidenten”, aldus Bruyninckx. “Her en der werd ook signalisatie losgerukt. Wie nog de weg op moet, kijkt dus best goed uit achter het stuur!”

Bruyninckx raadt mensen die morgenochtend de baan op moeten aan om de actuele verkeerssituatie te checken op de website van het Vlaams Verkeerscentrum. De verlichting op de Vlaamse snelwegen blijft vannacht sowieso overal aan, voegt hij er aan toe.

Openbare verlichting

Op vraag van heel wat steden en gemeenten laat Fluvius vannacht trouwens de openbare verlichting in heel Vlaanderen branden. Zo zijn eventuele obstakels op de weg beter zichtbaar. En ook voor de hulpdiensten komt wat extra verlichting tijdens hun vele interventies van pas, meldt Fluvius.

Normaal schakelt Fluvius in de loop van de avond het merendeel van de straatverlichting over op het nachtregime. Daarbij wordt zowat tweederde van de straatlampen en monumentverlichting gedoofd. Omdat de piek van de storm Ciara in grote delen van het land pas vanavond en vannacht wordt verwacht, hebben heel wat steden en gemeenten aan Fluvius gevraagd om dat zondagavond en -nacht uitzonderlijk niet te doen.

