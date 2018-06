Moeizame avondspits in Antwerpen door ongeval in Liefkenshoektunnel en regenweer Redactie

01 juni 2018

16u06

Bron: Belga 3 De avondspits in Antwerpen verloopt moeizaam door verschillende ongevallen. De start van het weekend laat zich voelen op de weg, maar ook het regenweer heeft een impact op het verkeer. De Liefkenshoektunnel is versperd in de richting van Nederland.

Door een botsing met verschillende vrachtwagens is de Liefkenshoektunnel in de richting van Nederland sinds 14.30 uur volledig versperd. Verder was er een ongeval op de invoegstrook van de A112 naar de R1 richting Gent en op de R1 in Borgerhout richting Nederland.

Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum benadrukt dat het uitzonderlijk druk is in vergelijking met andere dagen, maar dat deze drukte voor een vrijdag niet zo bijzonder is.

#R2 Update: ongeval in de Liefkenshoektunnel richting 1/Antwerpen-Haven. De tunnel blijft afgesloten voor het takelen van meerdere vrachtwagens. Vermijd de omgeving. Meer info: https://t.co/6zPff2PcRl pic.twitter.com/K6nd3S2Pyp Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link