Moeizame avondspits door regenweer ADN

28 maart 2018

17u28

Bron: Belga 0 De avondspits verloopt vandaag erg moeizaam en dat is vooral te wijten aan de weersomstandigheden. Dat zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Omstreeks 17 uur stond er zo'n 180 km file op de Vlaamse snelwegen. Een stuk meer dan anders op dat tijdstip.

"Het komt voornamelijk door de regen", aldus de woordvoerder van het Verkeerscentrum. "Die maakt ook dat het zicht van de automobilisten beperkt is en dan ontstaan er al snel files."

De spits kwam ook wat vroeger op gang dan anders. In Antwerpen was er bovendien om 13.30 uur een verkeersongeval op de E313 in de richting van Limburg, waarbij twee rijstroken dicht gingen. "Dat heeft tot een file op die plaats geleid, maar zorgde ook voor verkeershinder op andere wegen rond Antwerpen", aldus Bruyninckx.

Ook rond Brussel is er moeizaam verkeer sinds de vroege namiddag, te wijten aan het regenweer.