Moeilijke paasuittocht: nog altijd aanschuiven op E40 richting kust na ongeval in Drongen LH

05 april 2019

17u43

Bron: Belga, Twitter 0 Een ongeval op de E40 in de Gentse deelgemeente Drongen waarbij twee personenwagens betrokken waren, zorgt deze avond voor een lange file in de richting van de kust. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. De wachttijd liep op het hoogtepunt op tot bijna twee uur, maar de rijbaan is inmiddels vrijgemaakt.

Door het ongeval was de rechterrijstrook meer dan een uur versperd in de richting van de kust. Rond 17.15 uur werd de rijbaan vrijgemaakt. Het verkeer komt terug op gang. Er staat nog een file vanaf Merelbeke. De wachttijd liep op tot bijna twee uur, maar momenteel is het een half uur aanschuiven.

“Op de E40 naar de kust is de weg in Drongen vrij. Hou wel nog rekening met minstens één uur file. Ook wie vanuit Gent komt op de B401 staat aan te schuiven”, meldde VRT-verkeersanker Hajo Beeckman op Twitter.

Het Verkeerscentrum raadde het verkeer op lange afstand aan om via de E34 om te rijden, maar dat is niet langer noodzakelijk.