Moeilijke ochtendspits op E314 richting Brussel

28 februari 2018

07u20

Bron: Eigen berichtgeving, Twitter 13 Op de E314 in Tielt-Winge was er deze ochtend omstreeks 6 uur in de richting Leuven-Brussel sprake van vertraagd verkeer door een zwaar ongeval, dat eerder deze ochtend plaatsvond. Het ongeval werd intussen afgehandeld. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Door een ongeval op de E314 ter hoogte van Tielt-Winge in de richting van Brussel verliep het verkeer moeizaam. "In alle vroegte is er een ernstige botsing tussen een bestelwagen en een vrachtwagen gebeurd waarbij een gewonde viel. Meer details kunnen voorlopig nog niet gegeven worden", aldus Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum.

Een tijdlang was er slechts een rijstrook beschikbaar, waardoor bestuurders rekening moesten houden met meer dan een uur filerijden. "Wie hinder wil vermijden, kan best omrijden via Antwerpen", schreef het Vlaams Verkeerscentrum op de website.

#E314 in Tielt-Winge richting Brussel kan het verkeer moeizaam voorbij via de linkerrijstrook. Nu is het al +1uur aanschuiven én de file groeit sterk aan. Omrijden loont.