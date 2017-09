Moeilijke ochtendspits in Antwerpen: 2 rijstroken in Deurne dicht door botsing vrachtwagen

ib

06u08

Bron: verkeerscentrum.be

0

Marc De Roeck De vrachtwagen schuurde zo'n honderd meter lang tegen de middenberm aan.

In Deurne is op de ring 1 richting Nederland een ongeval gebeurd waarbij een vrachtwagen tegen de middenberm is gebotst. Twee rijstroken zijn dicht, waardoor een file is ontstaan. Dat meldt het Verkeerscentrum.