Moeilijke avondspits na frontale klap in Heusden-Zolder Toon Royackers

14 september 2018

18u33

Bron: eigen berichtgeving 0 De avondspits rond Heusden-Zolder verloopt erg moeizaam na een ongeval op de Meylandtlaan in Heusden-Zolder. Omstreeks 17 uur knalden daar twee auto’s op elkaar. Eén van de wagens moet daarbij van zijn rijvak zijn afgeweken. Brandweerpost Heusden snelde ter plaatse om een inzittende te bevrijden.

Beide bestuurders werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De drukke verbindingsweg tussen Hasselt en Beringen was even volledig versperd. Omstreeks 17.40 uur was de rijbaan weer vrij.