Moeilijke avondspits door winterse neerslag: “Maximum 70 km/u op E313” HR

27 februari 2020

16u28

Bron: Eigen berichtgeving 12 Binnenland Het KMI waarschuwt voor gladde wegen en winterse neerslag. Daardoor is de avondspits vandaag iets vroeger begonnen. “Op de E313 is de maximumsnelheid verlaagd tot 70 km/u wegens risico op watergladheid”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. “Gelukkig passen veel mensen hun rijstijl aan.”

“Er wordt lokale gladheid op de grond verwacht”, voorspelt het KMI. Het weerinstituut waarschuwt dan ook met ‘code geel’ voor gladheid in grote delen van Vlaanderen. “Deze situatie maakt het voetgangers en fietsers moeilijk. Het wegverkeer wordt vertraagd en kan zelfs gevaarlijk worden. Wees waakzaam.”

Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum bevestigt aan HLN dat de avondspits vandaag iets vroeger op gang is gekomen. “De filebarometer is hoger dan normaal. Omstreeks 16 uur was het al relatief druk, hoewel het nog vakantie is. Alles wijst erop dat de winterse neerslag daarvan de oorzaak is. Gelukkig zien we via onze camera’s dat mensen hun rijstijl aanpassen.”

“We kregen voorlopig nog geen meldingen van rijmplekken”, vervolgt Bruyninckx. “Wel is er op de E313 kans op watergladheid. Daarom is daar op vraag van de wegpolitie de maximumsnelheid verlaagd tot 70 km/u. Dat communiceren we op alle plaatsen waar dynamische verkeersborden staan.”

Her en der bemoeilijkt winterse neerslag het rijden. Daardoor beginnen we deze avondspits al meteen met stevige drukte op de snelwegen. We tellen al 130km file, meer dan anders op dit uur. Op de #E313 is de maximumsnelheid verlaagd naar 70km/u wegens het risico op watergladheid. pic.twitter.com/tCRmMkbjw7 Peter Bruyninckx(@ PeterBruyninckx) link