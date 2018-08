Moeders zijn meestal dader bij gezinsdrama's, toont Jef Vermassen aan Jurgen Eeckhout

29 augustus 2018

17u24 0 Moeders doden eerder hun kind(eren) dan vaders, wanneer ze van plan zijn om samen met hen uit het leven te stappen. Tot die conclusie kwam strafpleiter Jef Vermassen na een jarenlang onderzoek. In 85 procent van de kindermoorden, waarbij één van de ouders de kinderen vermoordt en erna probeert uit het leven te stappen, is de moeder de dader.

Jef Vermassen onderzocht alle levensdelicten die tussen 1984 en 2001 in Vlaanderen en Brussel plaats vonden. In totaal nam hij 1.272 feiten onder de loep. De topadvocaat kwam tot enkele opmerkelijke vaststellingen. In die bewuste periode vonden er 71 levensdelicten plaats waarbij een of meerdere kinderen het leven lieten. "In 19 van die 71 gevallen doodde één van de ouders hun kind(eren) om erna zelfmoord te proberen plegen. De moeder was daarbij zestien keer verantwoordelijk voor het partiële gezinsdrama. Dat komt neer op 85 procent", duidt Vermassen.

Vermassen schrok destijds zelf van het hoge percentage. "Omdat de cijfers voldoende aantonen dat in het algemeen mannen eerder iemand doden dan vrouwen." De strafpleiter ziet drie motieven om als ouder een kind te vermoorden. Vermassen herinnert zich een zaak waarbij een koppel hun kinderen doodde en erna een zelfmoord ensceneerde. De ouders overleefden de feiten en verklaarden nadien dat ze geen vrijheid meer hadden door de kinderen, die voor hen een last waren.

Die ouders zitten in een zwarte tunnel en het enige licht aan de tunnel is de dood Jef Vermassen

"Kinderen vermoorden uit haat of uit wraak komt gelukkig maar heel zelden voor." Volgens Vermassen is een depressie in het merendeel van de gevallen de boosdoener. In dit geval is het mogelijk door een postnatale depressie. "Ze zitten in een zwarte tunnel en het enige licht aan de tunnel is de dood. Heel opvallend is dat zulke ouders dan in twee fases redeneren. In de eerste fase willen ze zelf uit het leven stappen. In de tweede fase redeneren ze dat ze grote lafaards zijn als ze hun kinderen, die ze effectief heel graag zien, achterlaten. Ze denken dat ze hun kinderen daarom moeten meenemen in de dood omdat ze hen dan bevrijden uit die wereld die voor hen onleefbaar is. Maar dat is een foute redenering, want volgens het kind zelf is het leven niet onleefbaar. " Een pasklare uitleg waarom vrouwen eerder zulke feiten plegen heeft Vermassen niet.

De strafpleiter ontdekte ook dat een moeder bijna nooit extreem gewelddadig te werk gaat. Een vuurwapen gebruikten ze in die periode nooit. In zes gevallen vergiftigde de moeder hun kind. Vijfmaal wurgden ze het kind of verstikten ze het met een kussen of iets anders. Viermaal gebruikten ze een scherp voorwerp, waarvan drie keer een mes. "Er zit een symboliek achter. Ook al is ze depressief en gaat ze haar kinderen doden, dan nog vindt ze het veel gruwelijk om een kogel door het hoofd te jagen."

Volgens Vermassen kunnen dergelijke drama's wel degelijk vermeden worden, als we aandachtiger zijn. "Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen: 'Ik had het moeten weten, maar mijn frank is niet gevallen.' Bijna altijd sturen zulke mensen signalen uit, maar we observeren niet genoeg. Praat daarom met die mensen als je merkt dat er iets scheelt. Raad hen aan om erover te praten, in plaats van alles op te kroppen. Kijk verder dan je eigen deur."

Wie vragen heeft over zelfmoord, kan hiervoor terecht op het gratis nummer 1813.