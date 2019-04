Moeders van IS-strijders demonstreren in Brussel: "Breng onze kleinkinderen terug, zij hebben niets misdaan" mvdb

02 april 2019

18u47

Bron: Belga 0 Op het Europakruispunt voor het Brusselse Centraal-Station zijn deze avond de Moeders van het Europakruispunt voor het eerst samen gekomen om de terugkeer te eisen van de Belgische kinderen van IS-strijders. Met potten en pannen maakten ze lawaai om hun eis kracht bij te zetten.

“Breng ze terug", scandeerden de vrouwen, die voor het eerst op het Europakruispunt samen kwamen na een oproep tot actie van VUB-professor, psycholoog en kinder- en familietherapeut Gerrit Loots. De actievoerders vinden dat het terughalen van de Belgische kinderen van de IS-strijders niet alleen een kwestie van politieke wil is, maar ook een humane, morele en juridische plicht van de Belgische staat.



“Genoeg is genoeg”

“Ik ben hier voor alle kinderen, hun ouders en de grootouders. Wij willen dat onze kinderen naar hier gebracht worden en berecht worden. Onze kleinkinderen moeten nu ook finaal terugkomen. Genoeg is genoeg", zegt Fatiha, grootmoeder van zes kleinkinderen die nog in Syrië zijn. "Mijn kleinkinderen hebben niets misdaan. Waarom zouden zij moeten boeten voor de fouten van hun ouders? Zij zijn hier geboren en horen hier thuis", verduidelijkt Fatiha.



De moeders en grootmoeders komen deze week nog tot vrijdag elke dag lawaai maken met potten en pannen op het Europakruispunt. Daarna gaat de actie mogelijk door, tot de regering echt maatregelen treft en zijn verantwoordelijkheid opneemt om de kinderen terug te halen uit Syrië en Irak.