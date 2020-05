Moederdag: 17 procent had contact met twee of meer bubbels SVM

12 mei 2020

18u17

Bron: Belga 5 Op Moederdag heeft 17 procent van de bevolking contact gehad met twee of meer bubbels. Iets meer dan een derde hield het bij één bubbel. Dat blijkt uit de antwoorden van de deelnemers aan de motivatiebarometerstudie van de UGent. "Jongvolwassenen (18-35 jaar) maakten significant meer gebruik van de bubbelopportuniteiten in vergelijking met middelbare (35-55 jaar) en late volwassenen (+55 jaar)", stelt professor Maarten Vansteenkiste van de sectie ontwikkelingspsychologie aan de UGent.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De groep psychologen van de UGent brengt al sinds het begin van de coronacrisis cijfers in kaart over de motivatie bij de bevolking om de lockdownmaatregelen na te leven. De onderzoekers vroegen deelnemers nu naar hun sociale ervaringen en contacten vorige zondag. Er namen 2.174 personen deel. De gemiddelde leeftijd was 49 jaar en 85 procent was een vrouw.

49 procent had geen contact

Niet iedereen maakte gebruik van de sociale versoepeling, stellen de onderzoekers. "Van de bevraagde deelnemers gaf 49 procent aan dat ze geen contact hadden met een andere bubbel op Moederdag. De rest vertelde met één of meer bubbels in contact gekomen te zijn."

Een derde (34 procent) van de ondervraagden gaf aan dat ze met één bubbel contact hadden, 12 procent met twee bubbels. Vijf procent van de deelnemers bekende dat ze met drie of meer bubbels in aanraking kwamen. Vooral burgers die zich uit volle overtuiging houden aan de maatregelen blijken vrijwillig van de bubbelmogelijkheden af te zien, zo blijkt uit de studie.

“Ook singles tevreden”

Het bubbelen bevredigt ook de basisbehoefte aan verbondenheid, zegt professor Maarten Vansteenkiste. "Het aantal bubbels speelt daarbij niet zo’n rol, integendeel. De kwaliteit van de sociale interactie was veel belangrijker.Het adagio 'less is sometimes more' wordt hiermee bevestigd.”

Personen die aangaven dat ze een warm contact hadden met anderen voelden zich meer verbonden. Ook als dat maar beperkt was tot één bubbel dus. "Je kan dus maar beter met één bubbel het goed vinden: een goed gesprek, samen lachen, bijpraten en zorgen beluisteren en delen. Deze zaken versterken onze verbondenheid en gaven ook een boost op het vlak van motivatie. Deze conclusie geldt ook voor alleenstaanden. Voor hen bleek de uitbreiding van hun individuele bubbel met één nieuw sociaal contact voldoende om relationele zuurstof te geven", besluiten de onderzoekers.

Lees ook: ‘The good’, ‘the bad’ of ‘the ugly’: welk scenario volgt een tweede coronapiek? (+)