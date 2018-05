Moederbedrijf Lufthansa "zeer bezorgd" over pilotenstaking Brussels Airlines SI

Moederbedrijf Lufthansa is "zeer bezorgd" over de stakingsaankondiging bij Brussels Airlines. De piloten leggen daar volgende maandag het werk neer na een maandenlang conflict met de directie over onder meer lonen en pensioenen. Ook onzekerheid na de overname van de luchtvaartmaatschappij door het Duitse Lufthansa speelt mee, maar "men moet geen investeringen verwachten in een vloot waar de kostenpositie niet juist zit", zegt communicatiedirecteur Andreas Bartels.

De vakbonden bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines roepen de piloten op om maandag en woensdag het werk neer te leggen. Een vergadering met de directie over het conflict rond lonen, pensioenen en de balans tussen werk en privé leverde woensdagnamiddag niets op. De directie deed een voorstel, met onder meer drie procent meer vergoeding in de vorm van een zogenaamd cafetariaplan en zes extra verlofdagen voor zestigplussers, maar dat wezen de bonden af.

Ook de integratie van Brussels Airlines in Eurowings, de lowcost-tak van het Duitse Lufthansa, speelt een rol in het conflict. Volgens Paul Buekenhout van christelijke bediendebond LBC-NVK moet de moedermaatschappij "met een duidelijk plan voor Brussels Airlines komen." Lufthansa reageert nu zelf op het sociaal conflict. "We zijn zeer bezorgd over de stakingsaankondiging voor volgende week", zegt communicatiedirecteur Andreas Bartels aan Belga.

Investeringen in de vloot doet Lufthansa "waar de winst zit", klink het. "We doen dat waar er groeiperspectief is, waar de beste marges zitten. Als een luchtvaartmaatschappij niet de juiste kostenpositie heeft, dan moeten ze daar ook geen grote investeringen verwachten." Een waarschuwing is dat zeker niet, verzekert Bartels. "Het is ook in het belang van Brussels Airlines zelf om te weten waar we staan", zegt hij.

Tegenvallende resultaten

Lufthansa-baas Carsten Spohr had in maart bij de presentatie van de jaarcijfers al laten blijken dat de resultaten van Brussels Airlines op het Europese netwerk tegenvallen. In het korteafstandensegment boekt Brussel verlies, omdat het moet opboksen tegen een te grote concurrentie van de lagekostenmaatschappijen. Spohr verzekerde toen dat de integratie van de Belgische maatschappij in de Eurowings-groep dit jaar voortgezet zal worden, om via synergieën de kosten omlaag te krijgen.

De staking van volgende week is nog maar de tweede in de zestienjarige geschiedenis van de Belgische luchtvaartmaatschappij. In 2013 staakten de piloten al eens een dag. Bij Brussels Airlines werken ongeveer vijfhonderd piloten.