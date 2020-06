Moeder van vier jonge kinderen vermoord door partner die scheiding niet zag zitten HR

23 juni 2020

13u51

Bron: Belga, La Meuse 4 Binnenland In Berloz, een Waalse gemeente die grenst aan Gingelom (Limburg), heeft een man zijn vriendin, tevens de moeder van zijn vier jonge kinderen, neergestoken. De vrouw overleefde het drama niet. Volgens Waalse media wilde Jessika O. (27) net scheiden van haar man.

Het koppel uit Berloz had samen vier kinderen. Eén van 5 jaar, één van 4 jaar en een tweeling van 3 jaar oud. De vader, een dertiger, zou zijn partner vermoord hebben met verschillende messteken. Meteen na het drama verwittigde hij zijn moeder en legde haar uit wat er gebeurd was. Zij lichtte de politie in, die net als de hulpdiensten snel ter plaatse waren. Toch kwam alle hulp voor de vrouw te laat. Ze kreeg onder meer messteken in het gezicht en de hals.

De kinderen van het koppel waren gelukkig niet thuis op dat moment. Buren vertelden aan La Meuse dat ze bij familie verbleven. Het koppel zou in een scheiding verwikkeld zijn geweest, maar de man had moeite om dat te aanvaarden.

Het parket van Luik vorderde een onderzoeksrechter. De vader van de kinderen is aangehouden en werd maandagavond nog verhoord.



