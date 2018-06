Moeder van vergiftigd meisje uit Chimay aangehouden Redactie

29 juni 2018

19u09

Bron: Belga 0 De drugsverslaafde moeder van het zevenjarige meisje uit Chimay dat in april is overleden, is aangehouden. In het bloed van het meisje werd methadon aangetroffen.

Op donderdag 12 april kregen de hulpdiensten een oproep voor het meisje dat roerloos in haar bed lag. Ze bleek in haar slaap gestikt te zijn in haar maagreflux.

Het parket startte een onderzoek, en de ouders werden gehoord als getuigen. Er werd een toxicologisch onderzoek bevolen, omdat niet duidelijk was waarom het kind niet wakker was geworden door het braken.

Uit het onderzoek bleek dat er methadon in het bloed van het meisje zat. De moeder van het kind werd opnieuw verhoord door de onderzoeksrechter, die haar arresteerde. Momenteel kan het parket van Charleroi niet zegen of de vergiftiging opzettelijk was, of dat het meisje de methadon per ongeluk innam.

De vader van het meisje overleed een paar dagen na zijn dochter, aan een overdosis.