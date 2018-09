Moeder van Syriëstrijder op CD&V-lijst Antwerpen Bruno Struys ADN

11 september 2018

09u26

Bron: De Morgen 135 Fatima Ezzarhouni, de moeder van een Syriëstrijder, staat op de lijst van CD&V Antwerpen. Dat meldt Radio 2. De vrouw wil zich inzetten voor verdraagzaamheid in de samenleving en preventie rond radicalisering. Ezzarhouni getuigde eerder in De Morgen hoe ze haar kleinkind in Syrië wil terughalen.

Ezzarhouni denkt dat haar zoon overleden is, bij een bombardement op 20 augustus. Dat is alleszins wat haar schoondochter aan familie heeft verteld. "Tot nu toe was haar informatie altijd correct", zegt Fatima Ezzarhouni geëmotioneerd. "Ik heb de hele nacht geweend."

Haar kleinkind zit nog altijd bij de moeder, vermoedelijk in Idlib, het laatste rebellengebied in Syrië. Ezzarhouni probeert al jaren om het kind een veilige toekomst in ons land te geven, maar zonder veel succes. In juni vertelde ze er opnieuw over in De Zevende Dag, toen ook minister van Justitie Koen Geens (CD&V) mee aan tafel zat. Zo sloeg voor CD&V de vonk over, maar Ezzarhouni kende Antwerps gemeenteraadslid en Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) al langer.

Ik wil mij inzetten voor meer preventie voor jongeren en meer verdraagzaamheid in de samenleving Fatima Ezzarhouni

Ezzarhouni staat op plaats 8 voor district Antwerpen en plaats 50 voor stad Antwerpen. Als moeder van een Syriëstrijder is deradicalisering één van haar belangrijkste strijdpunten. "Ik wil mij inzetten voor meer preventie voor jongeren en meer verdraagzaamheid in de samenleving", zegt Ezzarhouni. "Op die manier wil ik mijn deel bijdragen aan de maatschappij." De moeder ziet het goed komen. "Het is een tof team en ik voel me goed bij die mensen."

Opmerkelijke kandidaten bij de vleet

Met Ezzarhouni heeft CD&V opnieuw een opmerkelijke kandidaat in Antwerpen. Eerder ontstond commotie rond de chassidische jood Aron Berger, omdat die weigerde vrouwen een hand te geven. De man trok zijn kandidatuur weer in. Gisteren bleek dat kandidaat Radiart Cankja werd opgepakt met 3 kilogram heroïne. De tolk werd van de lijst gegooid.