Moeder van in 2007 vermoorde Sadia Sheikh komt vrij onder voorwaarden TMA

21u30

Bron: Belga 1 Photo News Parveen Zahida. Hier links op de foto in gesprek met een tolk tijdens het assisenproces. De moeder van de in 2007 vermoorde Sadia Sheikh, die door haar broer om het leven werd gebracht omdat ze een gedwongen huwelijk weigerde, komt op 13 december vrij onder voorwaarden. Haar advocaat bevestigt het nieuws dat eerder door de krant La Dernière Heure werd uitgebracht.

Sadia Sheikh (20) werd in oktober 2007 door haar broer vermoord in hun woning in Lodelinsart, een deelgemeente van Charleroi. Haar familieleden lieten haar om het leven brengen omdat ze de familie onteerd zou hebben. Het hof van assisen van Namen veroordeelde haar vader Tariq Mahmood Shiekh Tariq in 2012 tot 25 jaar cel, haar moeder Parveen Zahida tot 15 jaar, haar broer Mudusar eveneens tot 15 jaar en haar zus Sariya tot 5 jaar.

Moeder Parveen Zahida wordt woensdag dus voorwaardelijk vrijgelaten, besliste de Luikse strafuitvoeringsrechtbank gisteren. "Mijn cliënte kwam al sinds december 2016 in aanmerking voor een invrijheidsstelling, maar we hadden tot nu toe geen aanvraag ingediend omdat we haar psychologische begeleiding wilden verderzetten", zegt haar advocaat Vincent Dusaucy. Het verderzetten van therapie is ook een van de voorwaarden die Zahida werden opgelegd.