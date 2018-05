Moeder van ex-Miss België Virginie Claes krijgt 5 jaar voorwaardelijk voor poging doodslag op haar man Birger Vandael

18 mei 2018

09u35

Bron: Eigen berichtgeving 3 De moeder van ex-Miss België Virginie Claes heeft vandaag een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar gekregen voor poging tot doodslag op haar echtgenoot.

De vrouw stak op 15 juni 2016 een keukenmes bijna tien centimeter diep in de borst van het slachtoffer, maar verklaarde in de rechtbank dat ze niet meer exact wist wat er was gebeurd. Ze krijgt nu geen effectieve celstraf, maar vijf jaar cel met uitstel. Wel moet de vrouw zich laten begeleiden voor de alcoholproblemen waarmee ze worstelde.

Het koppel verscheen tijdens de behandeling samen in de rechtbank en toonde aan dat de ruzie was bijgelegd. “Ik weet nog dat ik de ruzie destijds verschrikkelijk vond en dacht: “stop nu, zwijg nu, ik kan dit niet meer horen.” En ik vond het normaal dat ik toen ik een mens in nood zag, meteen de hulpdiensten belde. Wat er tussenin precies is gezegd en gebeurd, weet ik niet meer.” Haar man was ernstig gewond, maar nooit in levensgevaar. Na een maand mocht de dader mits een alcoholverbod de gevangenis verlaten.

Het was duidelijk dat de vrouw te veel dronk. “Het begon acht jaar voor de feiten. Toen de kinderen nog thuis woonden, dronk ik nog niet zoveel. Lange tijd dacht ik dat ik het onder controle had en kon ik niet toegeven dat het de verkeerde kant uitging. Zoals velen probeerde ik op dat moment mijn problemen weg te drinken. Wanneer ik nog twee patiënten had, plande ik alvast het avondeten en uiteindelijk kon ik dan een fles openen. Soms herkende ik mezelf niet meer en dat wil ik nooit meer meemaken. Inmiddels volgde ik behandeling voor het drankprobleem", liet ze verstaan.

Inmiddels gaat alles weer goed met het koppel, dat zelf spreekt van 'de mooiste maanden van het huwelijk’ en uit tal van verenigingen is gestapt omdat drank daar altijd aanwezig was.