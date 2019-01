Moeder van doodgeschoten museummedewerker: "Ik vraag maar één ding: gerechtigheid voor Alexandre (26)” mvdb

18 januari 2019

12u10

Als eerste van een hele reeks getuigen op het assisenproces over de aanslag op het Joods Museum in Brussel heeft de moeder van slachtoffer Alexander Strens (26) deze ochtend gesproken. "Ik vraag maar één ding: gerechtigheid voor Alexandre", zei vrouw. "Ik heb vertrouwen in het gerecht."

Annie Adam heet de 68-jarige moeder van Alexandre, een medewerker van het Joods Museum die enkele dagen na de aanslag overleed aan zijn verwondingen. Ze werd niet als Annie Adam geboren. De ouders van Alexandre lieten hun namen veranderen toen ze uit Marokko naar België verhuisden.

Alexandre was haar zevende van acht kinderen. "Hij was een vriendelijke jongen, gepassioneerd door geschiedenis en muziek", beschreef de vrouw haar zoon. Alexandre hield ook van lezen en reizen, onder meer naar de geboortestreek van zijn moeder. Hij was een uitstekende student. Hij studeerde Internationale Handel.

Alexandre, die 26 jaar was toen hij stierf, had een nauwe band met zijn moeder. "Hij steunde mij op goede en slechte momenten. Er ging geen dag voorbij dat hij mij niet opbelde", getuigde ze. Annie Adam was voor haar kinderen "de kerk in het midden van het dorp", zei ze.

“Dubbele identiteit”

De advocaat van beschuldigde Mehdi Nemmouche, Sébastien Courtoy, stelde na de getuigenis van Annie Adam dat Alexandre Strens er een dubbele identiteit op nahield. Daarnaast zou zijn vader op de radar van de Staatsveiligheid staan voor "opruiende activiteiten" in Iran. Eerder insinueerde de advocaat al banden tussen twee Israëlische slachtoffers van de aanslag in het museum en de Israëlische geheime dienst.



Als derde getuige kwam voorzitter van het Joods Museum Philippe Blondin aan het woord. Hij onderstreepte dat het museum nooit bedreigingen heeft gekregen. Evenmin liet het museum zich politiek uit. “Wat er is gebeurd, was een donderslag bij heldere hemel”, zei hij.



De museumvoorzitter verklaarde nog dat hij het echtpaar Riva, dat eveneens omkwam bij de aanslag, niet kende. “Het koppel was zoals de arme Thai enkele weken geleden in Straatsburg”, zei hij, verwijzend naar een Thaise toerist die omkwam bij een schietpartij in Straatsburg in december. “Om te spreken in de woorden van de verdediging: de Thai maakte deel uit van het complot.